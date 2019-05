Elecciones Municipales en Avilés | Vox entra con dos concejales y anuncia «un política de gestión» Los militantes de Vox satisfechos por su entrada en la Corporación. / OMAR ANTUÑA «Hace cinco meses no existíamos. Ahora tenemos dos concejales y esto no es más que el principio de una larga andadura» J. F. G. AVILÉS. Lunes, 27 mayo 2019, 04:20

Vox será la única novedad en la Corporación, dos concejales. «Desde hoy habrá nuevos discursos y aires en el Ayuntamiento. Estamos muy satisfechos. Nuestro mensaje ha calado dentro de la población avilesina. Venimos a hacer una política de gestión para todos y cada uno de los avilesinos», manifestó su candidata a la alcaldía, Arancha Martínez Riola. Junto a ella se sentará en la Corporación José Gerardo González, número dos de la lista.

Vox instaló su cuartel general en el Hotel Oca Villa de Avilés. La incertidumbre inicial dio paso a una euforia contenida que fue a más a medida que avanzaba la noche e iban llegando los apoderados y militantes de la formación que lidera Santiago Abascal. «Hemos hecho una campaña muy humilde. Nuestro presupuesto no llegaba ni a 2.000 euros, y hace cinco meses no existíamos. Ahora tenemos dos concejales y esto no es más que el principio de una larga andadura», concluyó su candidata.

Vox obtuvo 2.858 sufragios, el 7,46% de los emitidos. En las generales habían sido 5.156, el 10,6%.