Fontaniella pide «coherencia» para que el PP gobierne como la lista más votada El candidato popular cangués, José Luis Fontaniella. / B. G. H. PSOE e IU se reunirán con sus ejecutivas para abordar la renovación, o no, de un pacto de izquierda como el del último mandato BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 28 mayo 2019, 03:22

La lista encabezada por el candidato popular a la Alcaldía de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, volvió a ser la más votada y, de nuevo, un noveno edil le dejó sin mayoría absoluta. Pero el popular no tira la toalla y hace un llamamiento a la «coherencia» para que gobierne la fuerza más votada. No descarta ninguna opción. Considera que una abstención es un escenario «complicado, pero imposible no existe nada en política». Por ello, Fontaniella asegura buscar «el acuerdo y el entendimiento por parte de las tres formaciones que hemos sacado representación. Llamo a la coherencia del resto de las formaciones políticas, a aquellos que se les dictaminó que fueran control y oposición, que lo sean. Y llamo a que se permita al PP gobernar y llevar a cabo su programa electoral». Aboga por un «gobierno unitario» que tenga en cuenta las aportaciones de quienes no ganaron las elecciones.

Frente a los ocho ediles que alcanzó el PP en las urnas, se encuentran los siete que sumó el PSOE y los dos que alcanzó IU, ambos socios de gobierno en el último mandato. El candidato socialista, José Víctor Rodríguez, afirmó que hablará con IU una vez que se reúna con la ejecutiva. «Exploraremos la posibilidad de lograr un acuerdo entre la izquierda en Cangas», adelantó, matizando que «no pactaremos a toda costa».

Por su parte, la cabeza de lista de IU en Cangas, Laura Álvarez, se mostró cauta a la hora de hablar del futuro. Achaca la pérdida de un concejal a la irrupción de Podemos y los propios problemas internos de su partido. Considera que el de ayer era un día para analizar los resultados y adelantó que en IU están dispuestos «a sacar adelante el programa», pero «no sabemos cómo». Concluye que, por el momento, no hay ninguna puerta ni abierta ni cerrada.