Foro acusa a la alcaldesa de Degaña de no «jugar limpio»

El candidato de Foro a la Alcaldía de Degaña, Miguel Ángel Fernández, criticó algunas estrategias llevadas a cabo por la actual regidora, la socialista Araceli Soárez, en la campaña del PSOE a nivel municipal. «La alcaldesa de Degaña ha convocado un pleno extraordinario para hoy (por ayer), en un día que entendemos que es prioritario para la campaña electoral», afirmó el actual edil forista y candidato a la Alcadía de esta formación. «No está jugando limpio en esta campaña electoral», lamentó Fernández.

Según indicó el candidato de Foro, al Pleno se presentó una obra -los accesos a Fondos de Vega- «que estaba incluida en el presupuesto de 2018, que el PSOE no aprobó al no presentarse ningún concejal» al mismo. «Una vez que ellos entraron en la Alcaldía, a través de modificación presupuestaria, no se sabe para qué se destinó el dinero», continúo el candidato forista, haciendo alusión al punto uno del orden del día, donde figuraba la aprobación del proyecto de mejora de acceso a Fondos de Vega.

Fernández insistió en que «la actuación no queda ahí, ya que «se están utilizando los vehículos municipales para realizar desplazamientos asociados a la campaña electoral del PSOE. Nos parece que eso no es jugar limpio y que se está gastando el dinero de todos los vecinos», criticó.