Jaime Menéndez Corrales, 28 años de mayoría absoluta Jaime Menéndez Corrales, votando durante la jornada electoral en Soto del Barco. / E. C. El alcalde de Soto del Barco será el regidor más veterano de Asturias al encadenar ocho legislaturas ÓSCAR PANDIELLO Martes, 28 mayo 2019, 02:38

En el Ayuntamiento de Soto del Barco hace años que no hay margen para la sorpresa. Las cábalas y los primeros contactos entre partidos, que ayer ya dieron comienzo en buena parte del país, no tendrán lugar en este municipio asturiano de algo menos de 4.000 habitantes ya que, desde 1991, las elecciones municipales tienen un nombre propio, el de Jaime Menéndez Corrales. No en vano, las últimas ocho elecciones le han aupado como alcalde. Todas ellas, además, con mayoría absoluta.

Nadie el en Principado iguala ahora mismo su récord, con 28 años al frente de un consistorio que se convertirán en 32 al final de la legislatura entrante. «Hasta ahora, de mi quinta, quedaban los alcaldes de Ribera de Arriba y de Illano, que ya no se presentaron a estas elecciones como cabeza de lista. También dejó el cargo el alcalde de Villanueva de Oscos, que llevaba desde el 91. Solo quedo yo, el dinosaurio», explica entre risas Menéndez.

La fidelidad que elección tras elección le demuestran sus vecinos es independiente de la formación política con la que se presente. Así, las cinco primeras legislaturas las completó con el PSOE –obteniendo entre siete y ocho ediles de un total de once– y, las dos últimas legislaturas más la que ahora comienza, al frente de la Candidatura Independiente del Concejo de Soto del Barco (CISB). En las elecciones del domingo consiguió seis escaños, encadenando su octava mayoría absoluta. «En estos 28 años, echando una mirada atrás, se han vivido muchos cambios. Algunos te los reconocen y otros no. La realidad esta ahí y no hay que darle muchas vueltas», valora el alcalde.

Estos cambios a los que se refiere el alcalde aluden a los asuntos más cotidianos de sus propios vecinos. Las mejoras en alumbrado o saneamiento, así como las mejoras en colegios y consultorios médicos, han sido la carta de presentación del alcalde, que aún considera que se necesitan nuevas medidas para «modernizar» la zona y conseguir que la población se asiente.

«Estos años se han mejorado las comunicaciones entre los pueblos. Aunque quedan cosas por hacer, se ha avanzado mucho en temas como el alumbrado público, se han impulsado dos polideportivos, se rehabilitó el Teatro Clarín y se han puesto en marcha consultorios médicos nuevos. También se realizaron obras para mejorar el acceso a la playa y se remodeló totalmente el puerto de San Juan de La Arena», argumenta Menéndez.

Cosas por hacer

El alcalde, que antes de involucrarse en política trabajaba en la empresa maderera de su padre, ya tiene en mente cuáles son los principales retos del Consistorio. «Siempre quedan cosas por hacer manteniendo lo que ya está hecho. Hay que apostar por cosas nuevas que ayuden a modernizar, como la conexión a internet. Tiene que llegar a todo el municipio, ya que es una ayuda esencial para que la gente venga aquí y pueda trabajar sin problemas», asume. También reconoce que, tal y como defendió su candidatura en campaña, será necesario realizar un «cambio drástico» del alumbrado público. Tocará apostar por las luces led y, también, actualizar el sistema de recogida de basuras. «El programa electoral es extenso y hay que ponerlo en marcha», concluye.

Después de tantos años de mayoría absoluta, sin embargo, Menéndez no desestima la labor de la oposición política, que en esta legislatura estará representada por cuatro concejales del PSOE y uno del PP. «La oposición tiene que cumplir su labor. Unos lo harán de manera constructiva y otros de manera más bronca. Yo no me sitúo porque estoy en el otro lado, pero la labor y la crítica de la oposición es esencial», concluye.