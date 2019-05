Elecciones municipales 26M: el alcalde de Pravia amplía la mayoría absoluta y la de Muros la mantiene El alcalde de Pravia, David Álvarez, saluda a los integrantes de su mesa electoral. / LVA El partido del primer edil de Soto del Barco pasa de siete a cinco concejales y el PSOE suma tres YOLANDA DE LUIS PRAVIA. Lunes, 27 mayo 2019, 04:10

En Bajo Nalón parece que no van a cambiar las caras de sus alcaldes, pero uno de ellos no gobernará con la misma fuerza que en el anterior mandato, el de Soto del Barco que ha perdido la mayoría absoluta que tenía en el Pleno. Sin embargo, el alcalde de Pravia, el socialista David Álvarez, no solo la renovó sino que la amplió y pasará a tener ahora ocho concejales en el Pleno.

La fragmentación del panorama político praviano, se presentaban siete partidos en estos comicios frente a los cuatro que lo hicieron en 2015, no ha tenido reflejo en el resultado electoral. Ciudadanos entra en el Pleno con cuatro concejales y reduce su peso el PP con un edil frente a los tres que tenía, mientras que Izquierda Unida que tenía dos concejales y Foro que tenía uno, no han logrado representación.

En Muros de Nalón, la socialista Carmen Arango también consiguió mantener la mayoría absoluta con seis concejales. En el Pleno entra Ciudadanos con un concejal, y mantienen representación Unidas Podemos y Partido Popular, cada uno con un edil.

En Soto del Barco, el exsocialista Jaime Corrales volvió a ganar con el partido que fundó en 2011, pero lo hizo con menos respaldo de sus vecinos y ha perdido su mayoría absoluta pasando de siete a cinco concejales. Por contra, el PSOE, el partido del que salió el hasta ahora alcalde sube su representación en el municipio y logró ayer cuatro concejales. Junto a ellos estarán en el Pleno de Soto el Partido Popular que mantiene un concejal e Izquierda Unida, que también conserva su edil.