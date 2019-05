VALDÉS Los socialistas, en busca de apoyos para lograr la Alcaldía

La lista más votada en Valdés ha sido la del socialista Óscar Pérez, que se ha quedado a un concejal de lograr la mayoría absoluta. Por ello será necesario buscar al menos un aliado, «me reuniré con todas la formaciones», dice Pérez, quien no descarta llegar a un acuerdo de investidura para gobernar en solitario con pactos puntuales durante los próximos cuatro años. A priori, parece que el voto de Isabel Guardado, la única edil de Avanza Valdés, la coalición de izquierdas formada por IU, Podemos y Equo, sería la opción para alzar a la Alcaldía al socialista con sus ocho concejales, aunque Pérez no descarta encontrar apoyos en los cuatro ediles de Ciudadanos, los tres del PP o la edil de Foro.

La concejala electa de Avanza Valdés, no tiene claro cual será la mejor fórmula para conseguir «avances para el concejo», si un apoyo puntual para la legislatura, o entrar a formar parte del futuro Gobierno, una fórmula que no convence a Guardado, ya que «estos cuatro años se pactó y no funcionó», dijo poniendo como línea roja «la transparencia y la participación ciudadana». El posible pacto deberá ser aprobado en la asamblea de la coalición izquierdas.