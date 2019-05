Elecciones autonómicas 26M: un ribadedense retornado vota en sus primeras municipales con 83 años Juan José Canal Corral emigró a América siendo apenas un niño y regresó a su Colombres natal hace dos años LUCÍA RAMOS Domingo, 26 mayo 2019, 15:35

Juan José Canal Corral ha participado este mediodía en sus primeras elecciones municipales, autonómicas y europeas. Algo que no tendría nada de particular si no fuera porque este ribadedense cuenta ya con 83 años. Emigrado a América siendo apenas un chaval, regresó hace dos años a su Colombres natal y hoy ha podido cumplir una de sus metas, según explicó, exultante, minutos antes de ejercer su derecho en el colegio de la capital ribadedense.

Corría el año 1954 cuando Juan José, quien no había cumplido la mayoría de edad, cruzaba el Atlántico para labrarse un futuro en La Habana (Cuba). Allí se hizo un hombre que, tras la Revolción cubana regresó a su país de origen, estableciéndose durante doce años en las islas Canarias. Hace más de medio siglo volvió a hacerse a la mar para recalar esta vez en Miami (Florida, Estados Unidos), de donde ya no se movería durante cinco décadas y donde formaría una familia con varios hijos y nietos que aún residen en el país norteamericano.

Hace dos años que regresó, junto a su mujer, natural de Cuba pero nieta de asturianos, a disfrutar de la jubilación en la 'tierrina'. Y hoy, con una sonrisa de oreja a oreja, pudo al fin cumplir uno de sus sueños: participar en las elecciones de su país de origen. Una circunstancia que explicó a los miembros de la mesa electoral, quienes le felicitaron y no dudaron incluso en aplaudirle mientras depositaba los sobres en las urnas correspondientes.