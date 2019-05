El PSOE, denunciado por llamar a llaniscos a votar el día de las elecciones Vecinos y PP llevan al Juzgado imágenes de una interventora haciendo fotos a las listas del censo para ver quién aún no había acudido a las urnas LUCÍA RAMOS Jueves, 30 mayo 2019, 21:02

Accidentada resaca electoral en el concejo llanisco. Los representantes de Vecinos por Llanes y PP han presentado sendas denuncias, ante el Juzgado y la Junta Electoral de Zona, contra el PSOE local por, supuestamente, mandar el pasado domingo a sus interventores tomar fotos de las listas del censo con el fin de ver quién lo había acudido aún a las urnas y llamarles para que fuesen a votar.

El primero en dar la voz de alarma fue, el mismo día de las elecciones, un apoderado de Vecinos por Llanes que vio cómo en la mesa de Naves una interventora socialista «hacía fotos de los censos y las enviaba por whatsapp», según explicaba ayer la representante del partido ante la Junta Electoral, Marisa Elviro. El incidente, sobre el que llamó la atención el apoderado, quedó registrado en el acta y la aludida «reconoció que era cierto», indicó Elviro.

Así las cosas, desde la formación llanisca formalizaron la denuncia ya este miércoles. A la misma adjuntaron, además, imágenes en las que se ve cómo una interventora tomar fotos de las hojas del censo en Nueva y una supuesta circular interna que atribuyen al PSOElocal en la que se dan instrucciones a los interventores y apoderados socialistas sobre cómo a partir de las 17.30 horas debían «enviar fotos a la agrupación para empezar a movilizar».

Este jueves se unía a las denuncias el PP, cuyo representante, Juan Carlos Armas, indicaba que su intención es que sea la justicia quien dirima si existió o no delito en la presunta forma de proceder de los socialistas llaniscos. «La circular da a entender que se trata de una práctica común, no de la ocurrencia de un interventor por su cuenta», apuntó el popular, y confió en que «si es cierto que no es legal hacer eso, al menos se lo digan para que dejen de hacerlo con impunidad».

Desde IU Begoña Collado indicaba que no tienen intención de denunciar, pues no estaba presente en el momento de los supuestos hechos;y desde Foro van a abordar el asunto en una junta directiva que celebrarán en los próximos días.

El secretario general y candidato del PSOEa la Alcaldía, José Herrero, por su parte, recibía este jueves la noticia de las denuncias con «sorpresa» y aseveraba desconocer la existencia de la supuesta circular. «Yo, como secretario general, no di ninguna orden similar», manifestó, e indicó que esperará a conocer el contenido de las denuncias antes de pronunciarse. Sí lamentó que «Vecinos por Llanes siga la estrategia de siempre de llevar todo al Juzgado con Armas de seguidilla, de muletilla del alcalde». Sospechó que lo sucedido sea «el berrinche del perdedor» y apostilló que solo Lucio Carriles (PP) le escribió para felicitarle por sus resultados, con ocho concejales y 3.249 votos.