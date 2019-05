Así se definen los candidatos de Oviedo a través de su firma Analizamos las rúbricas de los principales candidatos a la Alcaldía de Oviedo ELCOMERCIO.ES Martes, 21 mayo 2019, 08:19

Una rúbrica puede decir muchas cosas de su autor. Más allá sus propuestas electorales y su puesta en escena en actos públicos, analizamos lo que dicen sus firmas sobre los candidatos a la Alcaldía de Oviedo: Alfredo Canteli (PP), Ana Taboada (Somos Oviedo), Concha Masa (IU), Wenceslao López (PSOE), Nacho Cuesta (Ciudadanos) y Fernando Tejada (Foro).

Alfredo Canteli (PP): «Dicen que refleja mi carácter trabajador y honrado»

Con trazo firme, Alfredo Canteli plasma una rúbrica, donde no se reconocen sus iniciales, y es muy marcada en el centro. «Dicen que refleja mi fuerte personalidad, que soy una persona trabajadora, constante y muy responsable», comenta, sin querer hablar en primera persona. En los vídeos de su campaña electoral se muestra más abierto. Se define como «humilde», «serio» y «muy cariñoso». Si de algo se siente orgulloso es de su familia –su mujer, sus hijos, sus nietos y sus nueras–, y su labor tanto en la banca, donde fue director regional, como al frente del Centro Asturiano, donde cumpliría este año dos décadas en la presidencia si no hubiera dado el salto a la política.

Ana Taboada (Somos Oviedo): la 'A' que refleja el trazo de una mujer «activa y resolutiva»

Ana Taboada Coma firma rápido y con la mano ligeramente inclinada, como lo haría un zurdo. En el trazo refleja «una persona de ideas claras» y de convicciones «firmes», una mujer «activa, dinámica y resolutiva» para las labores de mando. La rúbrica de la candidata, casi indescifrable en un primer momento, fue mutando con los años, como lo hizo la persona. «Comenzó de la forma sencilla», con una 'A' que con el tiempo se convirtió en todo lo demás y quedó sepultada bajo alguna que otra floritura. «Mis padres nos pusieron nombres cortos y no muy católicos», bromea. «El mío es corto, sencillo y claro», describe para este diario.

Concha Masa (IU): «En mi firma me inspiró la forma de escribir de mi padre»

«Recuerdo aquellas largas tardes en el colegio cuando las compañeras pasábamos el rato, a 'escondidillas', dibujando distintos tipos de garabatos con los que presumíamos de firma. La firma era cosa de mayores, y suponíamos que se trataba de algo muy importante para nuestra futura vida de adultas. Así conformé mi primer diseño de firma, que es el que mantengo desde que era niña, aunque, evidentemente, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, como cambia la caligrafía, en general, al compás de nuestras experiencias. Me inspiró, sin duda, la forma de escribir de mi padre, fina y estilizada, y el sentido práctico de mi madre. Los tengo presentes en todo momento».

Wenceslao López (PSOE): una 'WL', «práctica y simbólica», para Paquito

Francisco Wenceslao López Martínez no recuerda «hace cuántos años» que usa esta rúbrica, «¿20?, ¿3?Probablemente, de la Universidad», explica. La firma, una 'WL', «pragmática, simple y simbólica», se salta su primer nombre, Paco, con el que aún le conocen «en El Rancho y, aún para los que me conocieron de niño, 'Paquito'». Al llegar a la Universidad, «se quedaron con el más sonoro» y empezó a ser Wences, por eso sitúa el origen de su rúbrica por entonces. «Quienes me conocen de Bachillerato, como Manolo Lafuente, aún me llaman Paco».

Nacho Cuesta (Ciudadanos): «Soy positivo y racional aunque también creativo»

Ni una concesión, ni un arabesco aparecen en la firma de Nacho Cuesta. Todo lo contrario, apenas seis rectas y un punto. Trigonométrica. «Creo que mi firma, que no he cambiado jamás, me define como una persona decidida, con las ideas claras y con convicciones fuertes», afirma el candidato que se dice, también, «perseverante». Una rúbrica que «refleja la pasión que pongo en las cosas y la energía con la que afronto los problemas», añade. «También que soy una persona ordenada, positiva y racional aunque también creativo y amante de las artes», ahonda Cuesta. «Creo que refleja mi personalidad que es fuerte pero a la vez conciliadora: me gusta mediar y conciliar posturas enfrentadas», remacha.

Fernando Tejada (Foro): una rúbrica reflejo de «transparencia y de calidad»

Durante los años de mi adolescencia, firmaba como Fernando Tejada, con mi nombre y mi apellido, pero el paso del tiempo me ha enseñado a ser más pragmático, he aprendido a detectar lo que es importante y desechar lo superfluo. Me gusta dar soluciones eficaces a cada problema. Es algo que hago todos los días por mi trabajo, por mi vocación. Toda mi vida profesional he estado ayudando a las personas, buscando mejorar su calidad de vida y eso es lo que quiero hacer en el Ayuntamiento de Oviedo. En mi firma solo hay líneas rectas, no hay círculos, reflejo de transparencia y calidad. Creo en mis proyectos, en mis ideas, y por eso me reafirmo con un trazo subrayado.