El FICX homenajeará a Cienfuegos en su 64 edición El Festival de Cine de Gijón batió su récord histórico de taquilla y de espectadores, con 125.753 personas en las salas y 76.391 en las actividades presenciales

Aida Collado Gijón Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine de Gijón vive un momento agridulce, con mucho de agrio por la reciente desaparición del que fuera su director durante dieciséis años, su transformador en el prestigioso certamen que hoy es y el profesional cuyo nombre quedará ya por siempre ligado a una parte inolvidable e irrepetible de su historia, José Luis Cienfuegos. Por eso, no es de extrañar que el ejercicio de balance que cada año realiza el director del festival, desde 2017 Alejandro Díaz Castaño, tras recoger y analizar con calma las cifras de la última edición, venga esta vez acompañado de una promesa: el 64 FICX homenajeará a Cienfuegos, como no podía ser de otra forma.

Cabe recordar que este año ya tuvo que vestirse de luto el certamen para aplaudir la figura de Fran Gayo, quien fuera programador y parte imprescindible de ese tándem que reinventó el festival. Y, cosas de la vida, entre uno y otro, entre el fallecimiento el pasado mayo de Gayo y el de Cienfuegos la pasada semana, se celebró la 63 edición que vino a añadir a este annus horribilis la necesaria dosis de dulce para coger fuerzas y continuar hacia adelante, batiendo récords de taquilla y de espectadores.

Ampliar José Luis Cienfuegos, en la 48 edición del certamen gijonés. Sevilla

Se demostró acertada la decisión de mantener su política de precios con respecto a la edición anterior, e incluso a introducir, por vez primera, un descuento para las proyecciones matinales. A pesar de ello, el FICX batió sus anteriores récords de taquilla, superando los 158.000 euros, lo que supone un aumento del 8% respecto al pasado año y de un 53,8% con respecto a la edición de 2022, que marcó el 60 aniversario del certamen. La cifra de bonos de 10 sesiones vendidos aumentó un 9% respecto a 2024, mientras que la venta de bonos jóvenes de 5 sesiones se incrementó en un 30%, certificando la importancia de la renovación generacional del público del FICX.

Asimismo, los espectadores que formaron parte de la 63 edición alcanzaron por segundo año consecutivo la cifra combinada presencial y 'online' más alta de toda la historia del festival, con un total de 125.753 personas que vieron películas, lo que supone un incremento del 10,2%. Asimismo, un total de 76 391 participaron en las actividades presenciales.

La sección oficial Albar se convirtió en el apartado con más público del FICX, tras experimentar una subida del 25% en asistencia. Tan espectacular fue su crecimiento que consiguió adelantar a Enfants Terribles como apartado con más público. Por su parte, la sección dirigida al público joven, Enfants Terribles, se mantuvo en cifras similares a las del año pasado, rozando los 13.000 estudiantes que acudieron a las proyecciones e incluyendo al alumnado procedente de seis centros educativos de León, Lugo y Santander.

También quiere destacar la organización en su balance el impulso que el público otorgó a FICX Premiere, convertida en sección competitiva por primera vez en esta ocasión, y que aumentó sus espectadores en un 49% con respecto al pasado año. Además, la asistencia a los encuentros presenciales con los cineastas que visitaron Gijón y la prensa creció un 12% hasta alcanzar, también, su máximo histórico.

En cuanto a las salas, el Teatro Jovellanos se confirmó de nuevo como el gran bastión del certamen, recibiendo este 2025 en sus proyecciones un 13% más de público. Gijón Sur alcanza también un nuevo máximo histórico al crecer su asistencia en un 9%. Y, pese a su limitado aforo, la Antigua Escuela de Comercio no se quedó atrás y consiguió sumarse a esta tendencia, superando por primera vez los 4 000 asistentes.

Más financiación europea

En lo tocante a la financiación conseguida a través de convocatorias públicas, la Comisión Europea aumentó en 4 puntos la valoración del proyecto presentado por el FICX para 2025 y 2026, otorgándole un total de 126.000 euros, lo que supone un aumento del 14% y constituye la cifra récord de aportación europea recibida en toda la historia del festival. En el informe de Creative Europe se recoge que «gracias a una sólida estrategia presencial y digital, el festival ha logrado mejorar su asistencia y obtener mejores resultados que en el periodo anterior a la pandemia. Las cifras de público total de los últimos tres años son elevadas, al igual que las previsiones para futuras ediciones». Además, se pone en relieve que «las acciones dirigidas al público joven y las iniciativas de educación cinematográfica están activas y son de calidad» y «el festival cuenta con un equipo experimentado y competente».

El hombre que lo encabeza reconocía ayer con los números en la mano: «Estamos muy felices y contentos de los resultados, obviamente por batir el récord de venta de entradas, pero sobre todo por el ambiente que hemos disfrutado la ciudad, por ver esa comunidad que se ha producido entre el público, las personas que organizamos el festival y quienes han venido a presentar sus películas. Es un placer llegar a los cines y ver las salas llenas, es un gustazo ver a la gente tan motivada por las calles». Eso, completaba Díaz Castaño, teniendo en cuenta que es la suya una programación de cine arriesgado, de autor, que ha venido a demostrar que «la gente de Gijón es el mejor público del mundo» y que el interés de los jóvenes garantiza la renovación de público«.

Una familia, la del FICX, que ha perdido a dos de sus más queridos miembros, pero a la que esperan que «se pueda seguir uniendo más gante».