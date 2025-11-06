El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Casanueva, en el photocall del Muro. Fotos: FICX

Instantes de cine asturiano

Exposiciones ·

La sala Astragal pone los retratos y la obra de los 32 asturianos que participaron en la última edición del FICX

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:59

Comenta
Alicia Mocholí.
Imagen - Alicia Mocholí.

Obvio es que el cine asturiano está muy presente en la programación del FICX. Y este año lo está también, además de en las pantallas, sobre las paredes. Las de la sala Astragal que albergará la exposición 'De Asturias al cine: protagonistas en el FICX', que recoge instantes que conducen a la pasada edición y sus participantes. A través de sus retratos en el festival, el público podrá reconocer sus rostros, sus obras y su talento. En 29 imágenes se les muestra a ellos en diferentes momentos y localizaciones del festival –photocalls, presentaciones, galas...– junto a los carteles de sus películas y una sinopsis de cada una de ellas. Se unen otros tres carteles más de cineastas que no acudieron el año pasado al festival y de lo que, por tanto, no hay retrato.

Ramón Lluís Bande.
Imagen - Ramón Lluís Bande.

«Tenemos siempre mucha participación de cineastas asturianos y queríamos darles visibilidad a sus rosotros, para reconocer a quiénes pertenecen esos títulos», revela Sandra Rodríguez Trigo, que ha ejercido de comisaria de esta muestra que expone el trabajo de los propios fotógrafos del festival –Carolina Santos y Pablo Roces– y los chavales en prácticas del Cislan, que son Mao Daniel Cardoso, Adrián Conde, Noa Portilla y Wanda Coque.

Ana Argüelles.
Imagen - Ana Argüelles.

Ellos dispararon sus cámaras sobre directores como Ramón Lluís Bande, Diego Flórez, Asur Fuertes, Alicia Moncholí o Estella Cubilla.

