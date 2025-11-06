El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lara del Rivero dibujando en su casa de Dublín.

Lara del Rivero toma el relevo en el FICX

La hija de Isaac del Rivero y nieta del fundador del festival firma el dibujo que Massiel recibirá en la gala inaugural

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

Isaac del Rivero creó el FICX y fue un gran dibujante; su hijo Isaac continuó con la tradición familiar y las hijas de este, ... Lara y Elena, mantienen el apellido familiar anclado y ligado al mundo de la cultura, una con el dibujo y la otra, con la fotografía. Es Lara quien este año sucederá a su padre, fallecido el agosto pasado, para dibujar al ganador del premio que lleva el nombre de su abuelo en el FICX. Se afana estos días en finalizar el retrato de Massiel y lo hace con orgullo infinito. «Mi abuelo fue el fundador del festival de cine, que empezó siendo para niños y que ha evolucionado a lo que es hoy y es un orgullo para mí ser parte de esta familia y saber que ha contribuido de una forma tan chula a la escena cultural de Asturias, y mi padre continuó su trayectoria como dibujante de cómic, aunque también era profesor», cuenta ella desde Dublín, donde vive desde hace quince años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lara del Rivero toma el relevo en el FICX

Lara del Rivero toma el relevo en el FICX