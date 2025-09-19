El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis Rebordinos, Alejandro Díaz Castaño y Tito Rodríguez. E. C.

Lazos cada vez más estrechos entre el FICX y el Festival de Cine de San Sebastián

Tras pasar por las pantallas de Donostia, cuatro películas se podrán ver en la cita gijonesa

E. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:34

Con la sección Crossroads, el Festival Internacional de Cine de Gijón pretende sumar fuerzas y fomentar la colaboración entre eventos cinematográficos, especialmente, con el Festival ... de Cine de San Sebastián, el espejo donde el certamen gijonés quiere mirarse y donde ayer el director del FICX Alejandro Díaz Castaño y su jefe de programación Tito Rodríguez charlaron con José Luis Rebordinos, el director del festival de Donosti, el día de su arranque.

