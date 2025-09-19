Lazos cada vez más estrechos entre el FICX y el Festival de Cine de San Sebastián

Con la sección Crossroads, el Festival Internacional de Cine de Gijón pretende sumar fuerzas y fomentar la colaboración entre eventos cinematográficos, especialmente, con el Festival ... de Cine de San Sebastián, el espejo donde el certamen gijonés quiere mirarse y donde ayer el director del FICX Alejandro Díaz Castaño y su jefe de programación Tito Rodríguez charlaron con José Luis Rebordinos, el director del festival de Donosti, el día de su arranque.

La edición de 2025 reforzará los ya importantes lazos que les unen, pues tras pasar por las pantallas donostiarras llegarán hasta Gijón cuatro grandes títulos: los nuevos trabajos de Lucrecia Martel y Claire Denis, Alice Winocour y Simón Mesa Soto.

El universo cinematográfico de la argentina Lucrecia Martel, denso y enigmático, la ha consolidado como una voz fundamental de nuestro tiempo gracias a su presencia habitual en la selección oficial de festivales como Cannes, Berlín o Venecia. El FICX le dedicó en 2008 su primera retrospectiva en España incluyendo los títulos 'La ciénaga', 'La niña santa' o 'La mujer sin cabeza', convertidos ya en clásicos contemporáneos del cine independiente. La cineasta argentina vuelve a Gijón tras estrenar mundialmente en Venecia su contundente nuevo filme, 'Nuestra tierra'.

Pocas filmografías generan tanta expectación como la de Claire Denis, cuyo nuevo y esperado trabajo, 'The Fence', llega directamente desde la competición por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Su estatus como figura capital del cine de autor se refrenda con galardones del máximo nivel, como el Gran Premio del Festival de Cannes por 'Stars at Noon', el Oso de Plata a la Mejor Dirección en Berlín por 'Fuego', el Leopardo de Oro en Locarno por 'Nénette et Boni' o el Premio FIPRESCI en la cita donostiarra con 'High Life', película que formó a su vez parte de la sección Crossroads en Gijón en 2018.

La ganadora del Oscar Angelina Jolie protagoniza 'Couture', un viaje al corazón de la alta costura parisina de la mano de la directora y guionista Alice Winocour, que también competirá de nuevo por la Concha de Oro con este film. 'Couture' es la primera película rodada en el interior de los talleres de Chanel y entrelaza los destinos de varias mujeres que buscan tomar el control de sus vidas.

Desde que se alzara con la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes con 'Leidi', la carrera del cineasta colombiano Simón Mesa Soto ha trazado una ascendente trayectoria que lo consolida como uno de los grandes talentos del cine latinoamericano. Su nueva película, 'Un poeta', se consagró en la última edición del festival francés al alzarse con el Premio Especial del Jurado de la sección Un Certain Regard. Participará en la sección Horizontes Latinos en San Sebastián y será la candidata de su país para los Oscars de 2026.