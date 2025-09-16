El FICX despedirá a Marisa Paredes con el estreno en España de su última aparición en pantalla

Marisa Paredes fue una de las grandes divas del cine español y en su fecunda trayectoria dejó para el recuerdo cintas como las almodovarianas ' ... Tacones lejanos' (1991) y 'Todo sobre mi madre' (1999), 'El espinazo del diablo' (2001) de Guillermo del Toro o 'La vita è bella' (1997), del italiano Roberto Benigni, aunque en su dilatado currículum figuran más de 75 largometrajes. El último en el que participó, 'Emergency exit', nunca lo llegó a ver en la gran pantalla, aunque sí disfrutó de una versión casi definitiva antes de su repentino fallecimiento a finales del año pasado. La llegada a las salas españolas de esta película está prevista el 19 de diciembre, pero será tras estrenarse en noviembre en la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Dirigida por Lluís Miñarro, la cinta formará parte de la sección oficial Albar y «servirá como emotivo homenaje a la legendaria actriz», comparten desde el festival que le entregó en el año 2007 el Premio Nacho Martínez. Un reconocimiento que se suma a una larga lista de galardones como el Premio Nacional de Cinematografía (2006) o el Goya de Honor que recibiría más tarde, en el año 2017.

'Emergency exit' es una película de viaje, una «tragicomedia sin certezas» que explora «los límites entre el sueño y la realidad», explican desde la organización. Su director ha mencionado entre sus referencias a cineastas como Luis Buñuel –confiesa cierta conexión con su obra 'El ángel exterminador' (1962)– y Raoul Ruiz, y también a pintoras como Remedios Varo y Leonora Carrington, así que se podría esperar que este trabajo sea un relato surrealista de estética onírica y simbolista. Una historia que aporta «una visión actualizada del realismo mágico», afirma al respecto su propio director. «Está profundamente arraigada en referencias culturales, sociales, religiosas y filosóficas», añade, ofreciendo al espectador una experiencia que le llevará desde la pintura clásica europea hasta el patrimonio japonés y catalán mientras les envuelve una banda sonora que viaja desde composiciones barrocas de Purcel hasta piezas contemporáneas de Anahit Simonian.

La historia sigue a 14 personajes, Eros y una cabra que viajan en un autobús del que no pueden bajar con facilidad. Según Miñarro, utilizar este vehículo como eje central de la película le ha permitido «trabajar el espacio y el tiempo desde otra perspectiva, ofreciendo al espectador la posibilidad de plantearse hasta dónde llega nuestra realidad. ¿Estamos vivos o simplemente nos lo parece? ¿Es todo fruto de nuestra imaginación?», se pregunta. Y durante esta travesía «entre la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, los pasajeros fabulan sobre su identidad mientras avanzan entre paisajes irreales», describen desde el festival.

En la piel de estos viajeros se han metido, además de Paredes, los actores Emma Suárez, Oriol Pla, Albert Pla, Francesc Orella, Gonzalo Cunill y Aida Folch, Arielle Dombasle, Myriam Mézières, la cineasta japonesa Naomi Kawase y Jhonattan Burjack como actor revelación en el papel de Eros.

Lluís Miñarro es responsable de títulos como 'Love me not', 'Familystrip', 'Blow Horn' o 'Stella Cadente', que se han presentado en festivales como Rotterdam, Locarno y Karlovy Vary. En 1989 fundó la compañía Eddie Saeta con la que ha producido más de 45 largometrajes de cineastas como Apichatpong Weerasethakul, Manoel de Oliveira o Albert Serra.