Marisa Paredes pudo ver una versión casi terminada de la película 'Emergency exit' antes de su fallecimiento.

Festival Internacional de Cine de Gijón

El FICX despedirá a Marisa Paredes con el estreno en España de su última aparición en pantalla

Lluís Miñarro competirá en la sección oficial Albar con 'Emergency exit', cuya proyección servirá de homenaje a la legendaria actriz

Inés Barea

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:03

Marisa Paredes fue una de las grandes divas del cine español y en su fecunda trayectoria dejó para el recuerdo cintas como las almodovarianas ' ... Tacones lejanos' (1991) y 'Todo sobre mi madre' (1999), 'El espinazo del diablo' (2001) de Guillermo del Toro o 'La vita è bella' (1997), del italiano Roberto Benigni, aunque en su dilatado currículum figuran más de 75 largometrajes. El último en el que participó, 'Emergency exit', nunca lo llegó a ver en la gran pantalla, aunque sí disfrutó de una versión casi definitiva antes de su repentino fallecimiento a finales del año pasado. La llegada a las salas españolas de esta película está prevista el 19 de diciembre, pero será tras estrenarse en noviembre en la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

