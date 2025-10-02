Festival de Cine de Gijón (FICX): Toda la programación de 'Enfants terribles' en su edición más ambiciosa Diecisiete largometrajes componen el programa de la sección más mimada y con más público del Festival de Cine de Gijón que se celebra del 14 al 22 de noviembre

Una cuidada y ambiciosa selección de 17 largometrajes componen el programa de la sección Enfants Terribles del Festival de Cine de Gijón, patrocinada por EL COMERCIO, que este jueves se presentó junto al resto de actividades de este espacio educativo de la cita con la cinematografía de autor que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. Fiel a su vocación de despertar y cultivar el interés de los nuevos públicos por el séptimo arte desde su primera edición en 1997, de su excelente acogida durante la presentación se recordaron algunas cifras: más de 250.000 chicos y chicas han participado en ella desde que comenzó su andadura y solo en el pasado año fueron un total de 13.000 los pequeños y jóvenes espectadores que asistieron a las proyecciones, siendo la sección con mayor volumen de público, como apuntó el presidente de Divertia, Óliver Suárez. El concejal responsable de Festejos, Jesús Martínez Salvador, aportó otros datos de las encuestas realizadas al alumnado participante: el 40% acudía por primera vez al FICX y 7 de cada 10 chavales daban una valoración de 4 sobre 5 a la experiencia.

Con esas referencias no es extraño que sea también una de las secciones que cuenta con mayores apoyos y patrocinios público privados. Entre los institucionales, además del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias, recibe financiación del programa Europa Creativa y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Y, en cuanto al patrocinio privado cuenta con el del diario EL COMERCIO, Fundación Caja Rural, KAS, Agua de Cuevas y Resnova Motor. Representantes de todas estas entidades se sumaron este jueves a la foto de familia del acto de presentación del programa para esta nueva edición.

Por lo que toca al contenido estrictamente cinematográfico de Enfants Terribles , el director del festival, Alejandro Díaz Castaño, subrayó el «mimo con el que está hecho el ciclo, eligiendo cada título y no subiéndonos al carro de los fáciles, que van en la línea del cine más comercial y que no encajan en los valores humanistas que queremos transmitir».

Prueba de ese celo en la selección son los tres filmes que también competirán en la Sección Oficial: 'Stereo Girls', de Caroline Deruas, 'Skiff', de Cecilia Verheyden, y 'Summer Beats', de Lise Akoka y Romane Gueret. También la presencia de cineastas consagrados como el mexicano Fernando Eimbcke (Concha de Oro en San Sebastián) que presenta 'Olmo' o el francés Hubert Chaurel (César a la Mejor Ópera Prima) con 'Météors', que se combinan con auténticos 'enfant terribles' de las nuevas olas más audaces de realizadores como el irlandés Brendan Canty y su filme 'Christy', premiado en la sección Generation 14Plus de la Berlinae .

El protagonismo del talento femenino aparece reflejado en el 64% de películas dirigidas por mujeres de la sección y ejemplo de ello y también de la presencia del cine de animación son títulos como 'Olivia y el terremoto invisible' de la española Irene Iborra, primera cineasta de nuestro país en rodar un largometraje en stop-motion; o de 'The Lost Tyger', de la australiana Chantelle Murray, primer filme de animación dirigido por una realizadora aborigen.

La experiencia que será para los nuevos espectadores asistir a las proyecciones del ciclo aparece bien sugerida en los dos carteles diseñados por Marco Recuero y del poder de la imaginación en una mente joven. A él se enfoca la sección 'Enfants Terribles'.