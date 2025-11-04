El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fotograma de las imágenes que se emitirán para acompañar la ficción sonora.
Festival Internacional de Cine de Gijón

Un viaje sonoro al Hollywood de los 50

El FICX pone imágenes a la ficción de Alfonso S. Suárez 'Mi nombre es John Ford', que lleva a la reunión de los más grandes cineastas en plena Caza de Brujas

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

De la ficción sonora a la instalación. Ese es el viaje que realiza 'Mi nombre es John Ford', la obra del realizador asturiano Alfonso S. ... Suárez, que a partir del jueves de la próxima semana se podrá ver y vivir de manera inmersiva en el Centro de Cultura Antiguo Instituto en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Hasta el día 23 habrá tiempo para rememorar con una perspectiva tan artística como reveladora y reivindicativa y con una mirada muy anclada en el hoy lo que aconteció el 22 de octubre de 1950 en la Crystal Room del Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, donde tuvo lugar una de las reuniones más importantes y desconocidas de la historia del cine. Son los tiempos de la Caza de Brujas y durante varias horas los mejores directores de cine americano del momento debaten sobre si deben firmar un juramento de lealtad propuesto por Cecil B. DeMille. Con posturas enfrentadas, la discusión se adentra en asuntos que bien pueden apelarnos a todos hoy en estos tiempos de autocracia y autoritarismo que nos acechan. ¿Qué es un traidor? ¿qué es un patriota? ¿existe un peligro real? ¿hay listas negras? ¿dónde empieza y acaba la libertad?

