Bosch: «Vivimos 83 años de media y los últimos son los que más gastos conllevan» Sonia Bosch, durante el turno de preguntas del público. «Antes de cobrar el plan, hay que ver cuándo lo necesitamos», señala la directora de Necesidades de Clientes de BanSabadell Pensiones ÓSCAR PANDIELLO / SANDRA SUÁREZ FERRERÍA GIJÓN. Jueves, 7 noviembre 2019, 02:25

La directora de Necesidades de Clientes de BanSabadell Pensiones y BanSabadell Vida, Sonia Bosch, explicó su experiencia con los planes de pensiones e insistió en la necesidad de que el ahorro mensual no debe surgir de ese dinero sobrante que, tras los gastos de un mes, se decide invertir en el plan de pensiones como último recurso. «El día dos de cada mes se debería apartar el dinero que consideremos, ya sean 50, 100 ó 200 euros. Con estas aportaciones, además, se hace bola de nieve y se empieza a acumular de forma progresiva de cara a la jubilación», explicó.

También hizo referencia a la flexibilidad a la hora de cobrar el dinero ahorrado durante la vida laboral. Algo que va de la mano de la información aportada por las entidades que prestan estos servicios. «Muchas veces, antes de cobrar el plan, deberíamos plantearnos si lo necesitamos ahora. Vamos a vivir 83 años de media y los últimos son, por lo general, los que más gastos conllevan», argumentó.

La flexibilidad de este tipo de productos, asimismo, es otra de las claves que destaca Bosch. Así, la cuota mensual que se aporta a esta 'hucha' particular puede tanto reducirse como incrementarse o suspenderse en caso de que sea necesario. «Que no sea líquido y no se pueda sacar cuando una quiera es otro de los factores que también considero importantes. El planteamiento de estos fondos es que no puedan usarse para pagar caprichos», añadió.

También arrojó la portavoz de BanSabadell Pensiones algunos datos sobre la aportación media de los españoles al sistema público de pensiones. Según afirmó, la cotización asciende a un 28% del sueldo de los trabajadores y, juntando todas las aportaciones de su vida laboral, ascienden a unas doce anualidades. El aumento de la esperanza de vida, sin embargo, hace que el pago de anualidades se alargue, de media, entre los 17 y los 19 años. «El hecho de vivir más, por tanto, hace que tengamos que ahorrar más», concluyó Bosch.

Aunque no intervino durante el acto, también estuvo presente en el Hotel ABBA de Gijón el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, quien destacó la necesidad de apostar por uno de los nichos económicos que más pueden dar de sí en el futuro: la denominada economía plateada, dedicada a generar bienes y servicios para la tercera edad. «Otro reto es el alto nivel de envejecimiento, pero ahí también se ofrecen oportunidades: se puede generar actividad y empleo para los asturianos, sobre todo para los más jóvenes», aseveró el consejero.

A su juicio, tanto en el aspecto demográfico como en el industrial, «lo que no vale es pararse en el lamento», sino identificar los problemas y proponer nuevos proyectos que den respuesta a la realidad del envejecimiento. «La iniciativa pública y la privada deben ir de la mano para generar una nueva estructura económica, impulsar la capacidad de riqueza y el empleo en Asturias», concluyó Fernández.