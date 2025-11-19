Trece establecimientos de Avilés participan en la IV Seronda de Vinos y Tapas Las tapas, realizadas con productos típicos del otoño, se podrán degustar del 19 al 23 de noviembre

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Trece establecimientos de Avilés participan en la IV edición de Seronda de Vinos y Tapas, que se desarrollará en la ciudad desde este miércoles, 19 de noviembre, hasta el domingo día 23. Una oportunidad para degustar tapas realizadas con productos típicos de esta época del año, el otoño, acompañadas por vinos de alguna de las más de 70 denominaciones de origen españolas.

Es una iniciativa organizada por Hostelería Comarca Avilés-Ucayc, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, con la que se pretende generar actividad económica en una época con menos público foráneo como a priori puede ser el mes de noviembre, así como reforzar el protagonismo de Avilés en eventos gastronómicos vinculados con el tapeo y con el vino, como lo demuestran diferentes certámenes que se desarrollan en la ciudad con estos protagonistas.