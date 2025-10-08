34 sidrerías y 13 llagares participan este año en 'Gijón de sidra', que pierde el 'sidrobús'

María Agra Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:39 Comenta Compartir

Serán 34 sidrerías y 13 llagares los que participarán este año en la decimosexta edición de 'Gijón de sidra', que se celebrará del 9 al 19 de octubre en los diferentes barrios de la ciudad y permitirá a gijoneses y visitantes degustar la tradicional bebida acompañada de una cazuela pensada para la ocasión.

El primer culín se escanciará mañana en la sidrería La Maniega, ganadora del año pasado, y la cata final será el lunes 20 en el mismo establecimiento. Lo que no estará disponible de momento en esta edición será el 'sidrobús', aunque la organización sigue trabajando para habilitarlo. «Si al final lo conseguimos a lo largo del certamen, lo avisaremos», aseguró María González, coordinadora de Eventos de Fenicia.

Los 13 llagares que participan son Acebal, Canal, Castañón, Contrueces, Cortina, Frutos, Huerces, Menéndez, Peñón, Quelo, Trabanco, Vallina y Viuda de Angelón. Por su parte, las sidrerías adheridas son Baleares 45, Bodegas Anchón, Brasa y Mar Centro, Brasa y Mar Prendes Pando, Cabaña El Santu, Cabañaquinta, Casa Julio Parrilla, Casona de Jovellanos, El Conde, El Malitu, El Museo Sidrería Mesón, El Otru Malitu, El Requexu, El Sitiu de Narres, El Tendido Sidrería, Galemar, La Maniega, La Nueva Zamorana, La Tonada de la Guía, La Tonada de Montevil, Los Pomares, Nuevo Llabiegu, Peces de Madera, Pita Pinta, Plaza del Santu, Puente Romano, Sidrería Alberto, Sidrería Champel Gijón, Sidrería El Xuánu, Sidrería Paraíso, Sidrería Restaurante Asador Don Pepe, Sidrería Villa Lucía, Sobiñagu y Tururú Sidrería.