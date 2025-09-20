'Siero de pinchos' reúne a una veintena de locales participantes

Pedro Fernández, de la empresa organizadora de Siero de Pinchos; Patricia Antuña, edil de Comercio y Hostelería de Siero; y Amelia Areces, responsable del Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local del concejo.

I. G. Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:10

Una veintena de establecimientos participarán entre los días 26 y 28 de septiembre en una nueva edición de 'Siero de Pinchos'. Cada local elaborará su propia propuesta, que se venderá a un precio de tres euros.

Los asistentes a esta cita gastronómica podrán votar por su pincho favorito para elegir las mejores elaboraciones del certamen. Además, quienes consigan los sellos de, al menos, tres establecimientos distintos, podrán participar en el sorteo de cestas de productos asturianos.

La concejala de Comercio y Hostelería de Siero, Patricia Antuña, señaló durante la presentación de la cita que «estas jornadas representan una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, descubrir nuevos sabores y apoyar a la hostelería de La Pola y Lugones».