Cómo ATM Burgers conquistó a 40.000 personas con una campaña viral La hamburguesería asturiana triunfa con una divertida campaña durante las oposiciones del SESPA en Gijón

Hay algo aún más original que las hamburguesas a domicilio de ATM Burgers: su forma de presentarlas al público. La marca asturiana especializada en hamburguesas gourmet volvió a demostrar su creatividad el pasado fin de semana con una campaña atrevida, divertida y tan innovadora como su propuesta gastronómica.

La campaña que hizo viral a ATM Burgers

En esta ocasión, ATM Burgers acudió a las inmediaciones del recinto ferial de Gijón, donde más de 40.000 personas estaban convocadas para las oposiciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). La cadena de hamburgueserías no quiso perder la oportunidad de estar presente, y lo hizo a su manera: con humor, ingenio y mucha personalidad.

La marca desplegó cuatro grandes carteles con mensajes ingeniosos que no pasaron desapercibidos:

«Venir a probar suerte. Acabar probando burgers.»

«Si llego a saber que era tipo test, habría estudiado.»

«Querido Sespa: gracias por reunir en Gijón a miles de personas con hambre.»

«¿La ley 39/2015? Ni idea, yo solo vine a comer.»

Una hamburguesería gourmet que hace ruido

A los mensajes se sumaron los hombres anuncio que, entre el sábado y el domingo, repartieron más de 4.000 flyers a opositores y acompañantes, ofreciendo un postre gratis por cada pedido, tanto en local como en la web. El resultado: más de un centenar de postres regalados y una oleada de comentarios positivos por una acción que muchos calificaron como «graciosa, diferente y muy asturiana».

La iniciativa logró conectar con miles de personas, arrancar sonrisas en un momento de tensión y reforzar la imagen de una marca joven, dinámica y cercana.

Una vez más, ATM Burgers volvió a marcar tendencia en el marketing gastronómico, demostrando que en el fast food también hay espacio para la creatividad y la innovación.

Gourmet y delivery: la combinación perfecta

Fundada en 2021 con capital 100 % asturiano, ATM Burgers apuesta por una filosofía kilómetro cero y productos de elaboración propia. La carne que emplea para sus hamburguesas proviene de ganado asturiano y todos los procesos, desde el obrador hasta el reparto, se gestionan internamente para garantizar frescura, calidad y una experiencia única en cada pedido.

Con locales en Oviedo y Gijón, ATM Burgers ha conseguido trasladar la experiencia del restaurante a casa gracias a su servicio de hamburguesas a domicilio, y estando presente en las fiestas y eventos más destacados del norte de España, con sus foodtrucks.

Está claro que si algo define a ATM Burgers, es su capacidad para sorprender. Ya sea con una campaña diferente o con una hamburguesa que te deja sin palabras, su objetivo es seguir conquistando a quienes disfrutan del sabor auténtico.