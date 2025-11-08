El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un comino

Cocina tradicional: ¿Escudo o bala de cañón?

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hay pocos debates más pertinaces que los que se organizan en torno a la cocina tradicional. Las discusiones más acaloradas en relación con este asunto ... podrían superponerse sin cambiar una coma a los tiempos de carlistas y liberales. El cuadro de Goya 'La riña', más conocido como 'Duelo a garrotazos', en el que dos españoles se golpean el uno al otro, en confrontación absurda y trágica, es tan actual hoy como hace doscientos años. Ahora que el mundo de la restauración creativa no tira del público como hace tres lustros, no son pocos los que la denostan en pos de una cerrada defensa de lo que llaman 'cocina tradicional', sea eso lo que sea. La tradición parece haber pasado de ser un escudo a una bala de cañón. ¿Pero qué es la cocina tradicional? ¿Cuándo existe un corpus culinario tradicional?¿El concepto tradicional está vinculado al producto, al territorio o a la cultura? ¿En qué momento se puede considerar tradicional una receta?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  3. 3 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  4. 4

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  5. 5 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  6. 6 El Sporting paga cara su racanería
  7. 7

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  8. 8 Emotiva despedida a Alfredo Tejedor, «padre coraje» y expresidente de Aspace Gijón que «hizo de la adversidad virtud»
  9. 9

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cocina tradicional: ¿Escudo o bala de cañón?