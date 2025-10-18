El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El coctelero poleso Berto Díaz. Pablo Nosti

Berto Díaz, coctelero de El Patio de Butacas: «Nuestros cócteles no solo están ricos, tienen algo que contar detrás»

Defiende la idea de que «se puede destacar sin estar en una gran ciudad» y acaba de conseguir una entrella en la guía Top Cocktail Bars en su local de Pola de Siero

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:11

Comenta

Berto Díaz es de Pola de Siero, donde en 2018 abrió un bar, El patio de butacas, que la guía que recoge las mejores ... barras de coctelería en España y Portugal, acaba de encumbrar con una estrella. El listado de Top Cocktail Bars también menciona a otros dos asturianos: Varsovia en Gijón y Mala Saña en Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  3. 3 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  6. 6 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  7. 7 Agenda: todos los lugares a los que acudirá la Familia Real en Asturias durante los Premios Princesa
  8. 8

    Barbón, en la manifestación contra el peaje: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»
  9. 9

    Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer
  10. 10 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Berto Díaz, coctelero de El Patio de Butacas: «Nuestros cócteles no solo están ricos, tienen algo que contar detrás»

Berto Díaz, coctelero de El Patio de Butacas: «Nuestros cócteles no solo están ricos, tienen algo que contar detrás»