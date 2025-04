E. C.

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Asturias le tira al director general de Bodegas Protos por vínculos familiares y por visión de negocio. Reconoce Carlos Villar que la región tiene «potencial» para el grupo con presencia en tres denominaciones (Ribera de Duero, Rueda y Cigales) y que ha cerrado 2024 con 52,3 millones de euros de ventas. Transforman al año entre seis y ocho millones de kilos de uva de los, en torno a 100, que se mueven en Ribera. Además, está «orgulloso» de llevar desde 2022 entre las 50 marcas de vino más admiradas del mundo, según 'Drinks Internacional',y ya prepara un 2027 especial porque celebran su centenario.

–¿Cómo ha sido 2024 para Protos?

–Un buen año. Partíamos de un 2023 raro, pero el 2024 se ha comportado muy bien. Hemos aumentado un 5% las ventas generales del grupo hasta alcanzar los 52,3 millones de euros. Y, además, hemos crecido en todos los canales; veníamos de unos años en los que el vino blanco era el que más subía, pero ahora también lo hemos hecho en tintos, en exportación, nacional y 'online', en enoturismo... Nos hemos comportado como marca por encima de denominaciones en las que estamos: Ribera de Duero creció un 0,3% y nosotros un 4% y Rueda un 2%, cuando nosotros lo hicimos un 7%.

–Estrenan dos referencias este año. Una es Carroa, un tempranillo con más de dos años de crianza y en cuya etiqueta no aparece Protos.

–Es el fruto de años de investigación, sobre todo en la viña, porque veíamos que en ciertos depósitos la uva se comportaba mejor cualitativamente. Tiramos de trazabilidad y salió que parte de esa fruta procedía de plantaciones de una determinada época y los viticultores nos confirmaron que esas plantas fueron injertadas justo después de la filoxera. Identificamos esas viñas y fuimos vinificando por separado, y nos dio unas cualidades organolépticas mejores. Además, una parte importante de la crianza no la pasa en barrica, lo que hace que la impronta de madera sea menor y esté más integrada, sino en tinas de maderas y huevos de hormigón, que le da más mineralidad e incluso sapidez. Es un vino muy distinto enfocado a hostelería y canal especializado y Protos no aparece en la etiqueta, pero sí grabado en la botella, para ir sin prejuicios y que se mueva sin sugestiones. También sacamos Protos Sauvignon Blanc en Rueda. Hemos comprado las fincas de un viticultor que se jubilaba y el resultado es un vino afrancesado, es decir, de carácter herbáceo.

–Tienen viña propia y también compran, ¿aseguran a los viticultores las ventas?

–Sí. Tenemos mucho viñedo propio; entre socios y la propia sociedad superamos las 600 hectáreas. Y pagamos un 30% por encima del precio medio de la zona y somos una empresa seria. Por lo que, aunque somos exigentes, tenemos muchos proveedores que se mantienen en el tiempo y otros muchos que quieren entrar. Pero en las añadas cortas no metemos más proveedores porque luego vienen las largas y no nos gusta echarlos; en las largas compramos algo más de la que necesitamos para suplir y tenemos en bodega existencias para manejar accidentes climatológicos o lo que venga.

–¿A cuánto pagan la uva?

–El año pasado pagamos de media 1,51 euros el kilo. En Ribera la media varía entre un euro y 1,15 el kilo.

–¿Los aranceles de Trump le quitan el sueño?

–Me preocupan porque Estados Unidos es nuestro segundo mayor importador, el tercero de Ribera y el primero en valor de España. Si suben mucho los aranceles estamos fuera del mercado. No me preocupa tanto la pérdida de ventas coyuntural, sí salir de ese mercado en el que hemos invertido ya mucho porque es muy grande, con muchas opciones y aún en fase de crecimiento. Lo que pasará es que vamos a perder margen nosotros, el importador posiblemente y vamos a vender menos, pero hay que hacer lo posible para no salir.

–¿Se plantean asumir la tasa?

–Un arancel del 20% que es lo anunciado, en el mercado, se traslada a un 30% de coste. Nosotros, mientras sea asumible, trataremos de mantenernos.

–¿Barajan otros mercados?

–Si fuera tan fácil vender más en otros mercados ya lo estaríamos haciendo. Se abren ciertas puertas, como Canadá. Pero es que realmente nada suple a corto plazo el poder que tiene EE UU de compra de vino de calidad. Lo de Mercosur es una medida a medio-largo plazo.

-Dijo en estas páginas que Asturias era su décima comunidad en importancia de ventas. ¿Se mantiene?

–Sí, pero mejorando algo los números. El consumo per cápita en el norte siempre ha sido mayor que en el sur. Es una región que tiene gran potencial, por eso seguimos apostando aunque entráramos tarde.