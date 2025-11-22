Tres chefs, sidra DOP, un hotel y sorpresas: vuelve La Burbuja La experiencia gastronómica inmersiva nacida durante la pandemia prepara el viernes una edición especial de Navidad

Una sola fecha, el viernes 28 de noviembre; tres grandes restaurantes de la región: Los Llaureles, Arraigo y Amares Gastronomía; un hotel de lujo: el NH Gijón; un maridaje fantástico: las sidras naturales espumosas DOP Sidra de Asturias, y muchas sorpresas. Esos son los ingredientes de La Burbuja, la experiencia gastronómica inmersiva nacida durante la pandemia y que ahora vuelve a la ciudad para una edición especial de Navidad. Un plan redondo para el que ya quedan muy pocas entradas.

La propuesta no puede ser más sugerente: recorrer un lugar emblemático, como es el hotel NH Gijón, probando diferentes elaboraciones en sus distintos espacios. Una tapa en una habitación, un bocado en un salón o un dulce en la terraza. Todo ello viendo cocinar en directo a algunos de los mejores chefs de la región, pertenecientes a los restaurantes Los Llaureles, condecorado con un sol Repsol; Arraigo, recomendado en la guía Michelin; y el restaurante Amares Gastronomía, que ejercerá como anfitrión.

LOS DATOS CLAVE Fecha y hora. Una única fecha el viernes 28 de noviembre, con horarios personalizados para cada grupo, entre las 20.30 y las 22.30 horas.

Lugar La cena tipo cóctel se desarrollará en un recorrido por el Hotel NH Gijón.

Cocineros El menú degustación estará firmado por los restaurantes Los Llaureles (1 sol Repsol), Arraigo (recomendado en la guía Michelin) y Amares Gastronomía. Todos cocinarán en directo.

Maridaje. Se podrán degustar las sidras naturales espumosas con DOP Sidra de Asturias EM, Poma Áurea, Prau Monga, Ramos del Valle, Solaya y Valle, Ballina y Fernández.

Entradas Ya a la venta en Oferplan a 55 euros.

Este particular menú degustación se acompañará además de un maridaje perfecto, en base a sidras naturales espumosas acogidas a la DOP Sidra de Asturias. Así, los asistentes podrán degustar, acompañando cada uno de los platos, las sidras EM de Sidra El Gobernador, Poma Áurea de Trabanco, Prau Monga de Viuda de Angelón, Ramos del Valle de Sidra Fran, Solaya del Llagar Quelo y Valle, Ballina y Fernández del Grupo El Gaitero.

La experiencia se completará además con diferentes sorpresas que amenizarán la velada a los participantes, que harán el recorrido en grupos reducidos de un máximo de diez personas, con un horario personalizado, que irá desde las 20.30 hasta las 22.30 horas.

Las entradas para esta edición especial Navidad de La Burbuja, organizada por la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, la agencia de eventos gastronómicos Gustatio y el periódico EL COMERCIO, con la colaboración del Hotel NH Gijón, están ya a la venta en la web Oferplan, a un precio de 55 euros.

Un plan redondo para dar el pistoletazo de salida a la fiestas navideñas gracias a una experiencia que nació como alternativa al ocio durante la pandemia y, tras cosechar gran éxito, vuelve ahora con una edición única y exclusiva para dar la bienvenida a la Navidad.

