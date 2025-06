Una cena para maridar el vino de Cangas

A. S. González Oviedo Viernes, 6 de junio 2025, 17:43 Comenta Compartir

Cuando Carmen Martínez quiso contratar un enólogo para elaborar la primera añada de su cosecha, recibió una cruda respuesta: «No tienes vino para pagarme». Aún así, persistió. El proyecto era pequeño, aún lo es, pero ya se codea en Madrid Fusión y uno de sus blancos fue distinguido con la medalla de oro en el Concurso Mundial de vinos heroicos del Centro de investigación viticultura de montaña (CERVIM). No ha sido el único reconocimiento.

Sus caldos, hijos de la viticultura heroica e integrados en la D.O. Vino de Cangas, protagonizaron ayer una cena maridaje en el restaurante Del Alba de Avilés con Javier Blanco a los fogones, una cata que evolucionó en encuentro íntimo entre asistentes y productores, rico en vivencias y anécdotas con una reivindicación común: la importancia de apostar por lo propio. «Eso los jóvenes lo tenéis más claro», concedía Martínez, con más de seis décadas a la espalda.

Ella es el alma -y la administrativa, la comercial, quien trabaja la tierra …- tras la Bodega Las Danzas. Una vida como viticultora le llevó en 2019 a lanzarse a elaborar sus propios vinos con la mente puesta en el desarrollo de monovarietales. La aventura no pudo empezar peor, o mejor según se vea.

Porque en 2020 llegó la pandemia. Sus vinos no vieron la luz. Se angustió, lloró, maldijo. Con la ventaja de la perspectiva, piensa que aquello que interpretó como una tragedia empresarial fue positivo. Un aprendizaje. Los mejoraron en botella y esa pausa, que no hubieran adoptado de no ser por la emergencia sanitaria, dio pistas del camino a seguir.

Ahora embotella cerca de 20.000 litros anuales, bajo el título de La Media Vuelta y La Danza Prima. El blanco es el más laureado. No en vano, fue elegido mejor vino atlántico blanco madurado en el concurso Atlantic.

100% uva albarín blanco y fermentado y criado en barrica de roble asturiano ayer reveló sus posibilidades acompañado del rey del verano, el bienvenido bonito acompañado de un que aportaba un ajoblanco elaborado con un vinagre balsámico de uva blanca que aportaba un sutil toque dulce.

Antes de llegar a él hubo mucho más. Comenzó el desfile enológico con La Media Vuelta Verdejo Negro, elegante con sabores afresados, escoltado por una crujiente tota de pimientos asados con anchoa para dar paso después a La Media Vuelta Albarín Negro y a los frejoles con ajo, yema y papada ibérica, un plato muy equilibrado, untuoso y con contrastes salinos.

El carraquín se presentó junto a un lingote de cordero lechal sobre una cama de albaricoques y la cena concluyó con un maridaje peculiar pero en el plato, el del melón osmotizado con el singular helado de pipas. Alejada de estridencias, la cocina de Javier Blanco es limpia, elegante, con mucho sentido y, sobre todo, gustosa.

