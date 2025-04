Jessica M. Puga Gijón Sábado, 12 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cerveza Caleya empezó a gestarse en 2010 por tres amigos de El Entrego venidos del mundo audiovisual, Silvestre Alonso, César García Antuña y su hermano Gonzaga. La lenta burocracia retrasó los inicios al verano de 2012, unos meses después de fallecer Gonzaga. Con el tiempo se sumó al proyecto el venezolano Carlos Agelvis y la fábrica pasó de Rioseco a Valnalón, donde elaboran actualmente 240.000 litros al año. Este fin de semana no estarán en el festival de la cerveza de Langreo «por solidaridad con los que lo montaron al principio, pero quiero que vaya bien, ¿eh?», aclara Alonso.

–Caleya empezó a gestarse hace 15 años. ¿Por qué?

–Estábamos los tres fundadores trabajando en Mallorca en el medio audiovisual. La idea surge porque conocíamos a los propietarios de Cerveza Dougalls, en Cantabria, que son un inglés y un chaval que estudió con nosotros en la Escuela de Cine de Ponferrada. A nosotros nos gustaba la cerveza, pero no teníamos ni idea de elaborarla y ahí vimos lo que hacían. Además, de aquella había muy poca información, y la que había estaba muy sesgada por los cerveceros industriales, que ocultaban muchos datos.

–Deciden empezar a elaborar en una nave al final de una caleya, de ahí el nombre, en Rioseco, Sobrescobio. Y la primera tirada sale en 2012.

–En julio de 2012, pocos meses después de fallecer Gonzaga. La fábrica la teníamos montada, pero estuvimos mucho tiempo esperando por la burocracia. Nos costó casi un año conseguir un permiso...

–¿Con qué filosofía empiezan?, ¿qué querían hacer?

–Teníamos decidido que esa iba a ser nuestra forma de ganarnos la vida; optamos por volver a la tierra y fundar un proyecto propio. Nos dimos cuenta de que no había nadie en Asturias haciendo eso entonces, por lo que era una oportunidad única.

–¿El mercado estaba preparado para cerveza artesana?

–Tuvimos la suerte de, al ser pioneros, recibir mucho apoyo por parte de todos. Otros que vinieron detrás ya no tuvieron eso a favor.

–¿Cuándo dice que empezó a haber más movimiento en el sector en Asturias?, ¿por qué?

–A partir de 2015 y 2016. Hacer cerveza es algo muy pasional y se ve muy guapo. Además, tener una fábrica pequeña tampoco cuesta tantísimo dinero. Por eso, yo creo que entraron de cabeza y muchos sin ver las consecuencias y sin saber hacerla.

–Ustedes tampoco sabían...

–Pero tuvimos la suerte de tener a gente con bagaje detrás que nos enseñó todo.

–En Asturias no se dan los ingredientes básicos que lleva su producto, ¿de dónde lo obtienen?

–Empezamos trayendo directamente de Inglaterra y Alemania.

–De Sobrescobio pasaron a Langreo, donde siguen. ¿Qué producción manejan y repartida en qué referencias?

–Nos mudamos en 2016 por logística y espacio, necesitábamos algo mejor y nuestra idea pasaba por no salir de la cuenca. Pensamos muchas veces si nos equivocamos al decidir no irnos a Gijón u Oviedo... Es que además en Sobrescobio había un polígono que iba a ser una embotelladora de agua, no nos dejaban ni una parcela y mira... Nos fuimos y estamos a gusto en Valnalón, donde producimos 240.000 litros al año. Sacamos una novedad cada semana, una tirada limitada que normalmente no se repite. En 'stock' tenemos siempre Goma 2 Ipa, Asturias Pale Ale y Milenta Lager para el canal Horeca, y además en supermercado también Chalana y Braña.

–¿Qué diferencia a la cerveza artesana?

–Fundamentalmente, los ingredientes. Nosotros no echamos maíz ni extractos y tampoco azúcar para incrementar el grado alcohólico. A partir de ahí no hay tanta diferencia entre unas y otras...

–El consumidor asocia la artesana con un sabor y olor más potente...

–Los artesanos nos adaptamos a todo. Nosotros sacamos una a la semana, imagine el espectro de sabores... Las hay suaves y otras para 'frikis' cerveceros (ríe). Y también hay que decir que todo mejoró, que todos nos hemos ido profesionalizando. Hay mucha gente que probó cerveza artesana hace 10 años y mantiene la copla de que no le gustó; yo simplemente les digo que le den otra oportunidad.

–¿Cómo va el consumo en Asturias?

–Asturias tiene una cultura cervecera muy potente desde hace muchos años, hay mucho consumo y muchas cervecerías. A día de hoy nuestra región no tiene nada que envidiar a ninguna otra, al revés.

–¿Por dónde pasa el futuro del proyecto?

–Hay cosas que nos asustan a medio-corto plazo, como que los jóvenes no beben alcohol y que la noche está muriendo. Además, aumentan los controles de alcoholemia... Lo que nos salve puede ser que a diferencia de lo que se hacía antes, que se bebía diez cervezas cualquiera, ahora se prime la calidad y se prefiera tomar solo dos, pero artesanas.