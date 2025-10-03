El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El chef asturiano Nacho Manzano, entre los mejores cocineros del mundo

La gala Best Chef, celebrada en Milán, coronó a Rasmus Munk, chef de Alchemist, el mejor de 2025

E. C.

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:39

Milán acogió el jueves la ceremonia de los Best Chef Awards 2015, una gran cita culinaria en la cual fue galardonado el cocinero asturiano Nacho Manzano, que recibió los tres cuchillos. Fue la gran novedad dado que Casa Marcial accedió directamente a la máxima categoría.

Nacho Manzano se suma así a una nómina de tres cuchillos donde ya estaban Joan Roca, Dabiz Muñoz, Albert Adrià, Quique Dacosta, Eneko Atxa, Ángel León, Andoni Luis Aduriz, Bittor Arginzoniz, Martín Berasategui, Paco Morales, el equipo de Disfrutar, Paco Roncero, los Hermanos Torres, Paco Pérez, Diego Guerrero, Paolo Casagrande y Paco Méndez. Con dos cuchillos debutan David Yárnoz (Molino de Urdániz) y Luis Valls, mientras que Jordi Vilà, Juanlu Fernández y Tetsuro Maeda ascienden un peldaño. En esa categoría intermedia también figuran Ricard Camarena, Elena Arzak, Begoña Rodrigo, Toño Pérez, Paulo Airaudo o Jesús Sánchez, entre otros.

El ganador de la edición de este año es Rasmus Munk. Por segundo año consecutivo, el chef del danés Alchemist se alza con el grandilocuente título de mejor chef del mundo, seguido en el podio por la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, y el indio Himanshu Saini, al frente de Trèsind Studio en Dubái. Los ganadores de la nueva edición de The Best Chef Awards se dieron a conocer anoche en Milán, y no traen buenas noticias para la gastronomía patria. Tras años de dominio español —Dabiz Muñoz ganó tres veces seguidas entre 2021 y 2023, Joan Roca fue primero en 2017 y 2018, y Albert Adrià alcanzó el segundo puesto el año pasado—, esta vez no hay presencia nacional en el podio. Sí figuran hasta 54 cocineros españoles en el listado, 14 más que el año pasado, aunque su peso se diluye entre los más de 700 galardonados.

¿Quién decide estos premios? Un jurado de 972 votantes, de los cuales más de la mitad son cocineros y el resto se agrupan bajo la ambigua etiqueta de «profesionales del sector». Los artífices de la iniciativa son el italiano Cristian Gadau y la polaca Joanna Slusarczyk. Lo que comenzó como un proyecto en redes sociales derivó, a partir de 2017, en una gala anual que les ha permitido atraer patrocinios y ganar visibilidad internacional. Desde entonces, la ceremonia ha pasado por Barcelona, Varsovia, Madrid, Dubái y ahora Milán.

Consulta aqúi la clasificación completa

