En plena pandemia, una llamada de su padre le hizo dejar su trabajo en el sector tecnológico y volver a casa, a Asturias, para ser la viva imagen del relevo generacional en la empresa que su padre, junto a otros socios, levantó: Alta Sierra de Tineo. Hoy, Elena Gómez, se muestra muy contenta de haber tomado aquella drástica y arriesgada decisión. «Me gusta lo que hago», resume. Es responsable de calidad de la empresa y, desde hace unos meses, cara visible del Consejo Regulador de la IGP Chosco de Tineo, como su nueva presidenta. Un reto que asume consciente de sus grandes caballos de batalla: mantener un crecimiento sostenido, abrir nuevos mercados, adaptarse a los nuevos tiempos, luchar contra la competencia desleal y velar por el relevo generacional de un marchamo de calidad que hoy en día acoge a siete productores.

–¿Cómo afronta este reto?

–La idea es seguir en la misma línea que la anterior junta directiva del Consejo Regulador, intentando dar a conocer el Chosco de Tineo. Esta IGP empezó casi de la nada, hace menos de dos décadas, etiquetando 17.000 piezas y ahora estamos en 75.000. Por eso mi idea es esa: seguir creciendo poco a poco, dando a conocer el producto.

–¿Tiene margen de crecimiento aún?

–Sí, sobre todo porque fuera de Asturias aun es un producto poco conocido. Pero es cierto que contamos con una limitación de crecimiento clara, porque es un producto muy artesanal. Eso es lo que nos impide un crecimiento rápido, tiene que ser poco a poco.

–También hay zonas de Asturias donde apenas se conoce o no se valora tanto.

–Sí, hay lugares fuera de Asturias donde se valora más que dentro del Principado. Como en Madrid, en parte por la gran tradición hostelera asturiana; queremos que igual que piden chorizo y morcilla asturiana, pidan chosco para trabajar en sus establecimientos. Sin embargo, en el oriente de Asturias, por ejemplo, apenas se conoce y se consume. Por eso estamos llevando a cabo acciones en esos lugares, para darnos más a conocer. Estamos presentes en el Certamen del Queso Cabrales, hacemos jornadas en Arenas, en Arriondas… Todo para que la gente conozca el Chosco de Tineo y sus posibilidades. Como consumidores tenemos que intentar siempre apostar por el producto de proximidad.

–De cara al crecimiento en ventas, están optando por explorar nuevos formatos.

–Sí, Bruselas nos acaba de autorizar a trabajar formatos en loncheado y mitades. Estamos ya dándole vueltas para ver cómo los podemos presentar al público. Aún estamos en la fase inicial para poder contraetiquetar esos nuevos formatos, pero esperamos que puedan salir pronto al mercado. Creemos que estos nuevos formatos nos van a servir para darnos a conocer más aún y crecer en ventas, porque el mercado tiende a eso: producto más terminado, más fácil de consumir tanto para público final como para hostelería.

–Otro de los grandes caballos de batalla que tienen es la lucha contra la competencia desleal.

–Sí. Nuestra mayor labor como Consejo Regulador de la IGP es una tarea de divulgación de lo que realmente es el Chosco de Tineo IGP: que la gente cuando compre el producto verifique que tiene la contraetiqueta de la IGP, que conozca realmente qué es el chosco y cuáles son sus posibilidades.

–Precisamente: vienen insistiendo en su gran versatilidad en la cocina.

–Claro. La forma tradicional de comerlo es cocido, con patatas, pero tiene mucha versatilidad, le da otro toque a los platos. Lo puedes introducir en ensaladas, pizzas, cachopos… y le da ese punto de pimentón y ahumado.