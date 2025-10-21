El chef del Yanik Barra Mercado de Avilés, Mariano Mier, en el concurso de pinchos de Valladolid Mariano Mier competirá en el Concurso de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid con la creación 'Arroz con Pitu'

R. D. AVILÉS. Martes, 21 de octubre 2025, 08:57

Mariano Mier, chef de Yanik Barra Mercado (Avilés) y El Quinto (Gijón), competirá con la creación 'Arroz con Pitu' en el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, que se celebrará en la Cúpula del Milenio del 10 al 12 de noviembre.

Se habían presentado 396 propuestas y finalmente Mier ha sido seleccionado para la final con otros 45 chefs de toda España. El jurado estará presidido por el chef Paco Morales (3 Estrellas Michelin).