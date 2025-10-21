El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mariano Mier, chef de Yanik Barra Mercado de Avilés.

El chef del Yanik Barra Mercado de Avilés, Mariano Mier, en el concurso de pinchos de Valladolid

Mariano Mier competirá en el Concurso de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid con la creación 'Arroz con Pitu'

R. D.

AVILÉS.

Martes, 21 de octubre 2025, 08:57

Comenta

Mariano Mier, chef de Yanik Barra Mercado (Avilés) y El Quinto (Gijón), competirá con la creación 'Arroz con Pitu' en el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, que se celebrará en la Cúpula del Milenio del 10 al 12 de noviembre.

Se habían presentado 396 propuestas y finalmente Mier ha sido seleccionado para la final con otros 45 chefs de toda España. El jurado estará presidido por el chef Paco Morales (3 Estrellas Michelin).

