El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Mario Argüelles, Mariano Mier y Luis Menéndez se imponen con un buñuelo de presa ibérica y encurtidos, coronado con tartar de ternera

N. V.

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:10

Asturias vuelve a brillar en el panorama gastronómico. Mario Argüelles (de TC 28, en Mieres), Mariano Mier (de Yanik, en Avilés) y Luis Menéndez (de Alalunga, en Gijón) se llevaron el primer premio del Concurso Nacional de Pintxos impulsado por Miniature, que se celebró el pasado lunes en Vitoria.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El jurado se rindió a la propuesta de los tres cocineros. Y no es para menos. El pintxo ganador estaba elaborado por un buñuelo relleno de guiso de presa ibérica y encurtidos, con un remate exquisito de tartar de ternera. La clave estuvo en la técnica. Aunque también la improvisación (y la experiencia) jugó un gran papel: los ingredientes se conocieron apenas unas horas antes, cuando cada equipo recibió una caja sorpresa tras un sorteo. De esa incertidumbre nació un bocado de campeonato.

El podio lo completaron Castilla y León, que se llevó la plata, y la Comunidad Valenciana, que obtuvo el bronce. Además, el premio popular recayó en la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que Asturias se lleva este título: en 2023 el equipo asturiano formado por Mariano Mier (El Quinto), Carlos Gallego (Los Llaureles) y Luis Menéndez (Alalunga) se trajo el premio de la segunda edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  3. 3

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  4. 4 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  5. 5

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  6. 6

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  7. 7

    Anabel Montes, una asturiana, a bordo de la flotilla a Gaza: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  8. 8 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  9. 9

    La Escuela de Marina Civil de Gijón registra lista de espera de alumnado por primera vez en su historia
  10. 10 La ayuda de los vecinos, clave para desmantelar dos narcopisos en Avilés y detener a tres personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria