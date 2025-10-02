Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria Mario Argüelles, Mariano Mier y Luis Menéndez se imponen con un buñuelo de presa ibérica y encurtidos, coronado con tartar de ternera

Asturias vuelve a brillar en el panorama gastronómico. Mario Argüelles (de TC 28, en Mieres), Mariano Mier (de Yanik, en Avilés) y Luis Menéndez (de Alalunga, en Gijón) se llevaron el primer premio del Concurso Nacional de Pintxos impulsado por Miniature, que se celebró el pasado lunes en Vitoria.

El jurado se rindió a la propuesta de los tres cocineros. Y no es para menos. El pintxo ganador estaba elaborado por un buñuelo relleno de guiso de presa ibérica y encurtidos, con un remate exquisito de tartar de ternera. La clave estuvo en la técnica. Aunque también la improvisación (y la experiencia) jugó un gran papel: los ingredientes se conocieron apenas unas horas antes, cuando cada equipo recibió una caja sorpresa tras un sorteo. De esa incertidumbre nació un bocado de campeonato.

El podio lo completaron Castilla y León, que se llevó la plata, y la Comunidad Valenciana, que obtuvo el bronce. Además, el premio popular recayó en la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que Asturias se lleva este título: en 2023 el equipo asturiano formado por Mariano Mier (El Quinto), Carlos Gallego (Los Llaureles) y Luis Menéndez (Alalunga) se trajo el premio de la segunda edición.

