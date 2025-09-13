David Fenández-Prada Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

La aventura comenzó hace cuatro años, o incluso más. Por la cabeza de Armando, propietario de Agromar, rondaba la posibilidad de abrir un local donde cocinar las materias primas que cada mañana entraban en El Musel y que trabajaban habitualmente en la conservera, como oricios, bonito, bocartes, cocochas... y esto dió lugar a Alalunga, cuyo nombre responde a un atún blanco, el 'thunnus alalunga', también conocido como bonito del norte o albacora. Hace dos años se incorporó al proyecto Luis Menéndez, cocinero que ya había sido empresario en A Catar, y más recientemente su mujer, Anna, una jefa de sala muy agradable en el trato, con lo que la mejora ha sido sustancial.

Restaurante Alalunga, en Gijón Dirección Instituto, 7

Contacto 984 19 33 35. alalungatabernamarinera.com

Precio: 30 euros

Descanso lunes, martes, miércoles y domingo noche

Poco a poco se ha ido notando la buena mano de Luis, más maduro ya que en su anterior proyecto, que busca una relación calidad precio adecuada y una estética actual. Comenzamos con una mantequilla de pimientos muy rica y un foie de la casa caramelizado que estaba increíble, difícil encontrar ya este nivel hoy en día, porque es un producto que se ha pervertido hasta la saciedad. Continuamos con ensaladilla de gambón y huevo, con buena patata y el aliño justo, y unas croquetas de paletilla y chicharrón crujientes por fuera y cremosas por dentro, con el topping sopleteado al momento, que tenían su rollo. Nos gustó mucho el steak tartare, que preparan a partir de cadera de ternera, y que aliñan con acierto con una salsa de miel, mostaza y soja. El rollo de bonito que vino después estaba espectacular, jugoso y con sabor. Rematamos con una costilla de vaca glaseada con milhoja de patata y pepino, que en esta ocasión había quedado ligeramente seca. Precios razonables, con posibilidad de pedir medias raciones en algunos casos, todo ello aliñado con una perspectiva de taberna, de espacio informal, en el que divertirse y pasar un buen rato. Son expertos además en pinchos muy elaborados, pues han ganado varios certámenes locales y regionales en los últimos años. Recibe una puntuación de 12,5 sobre 20 y consigue por lo tanto una Y de Yantar.

A destacar Lo mejor El precio amable, practican una cocina actual a precios asequibles, aptos para todos los públicos. A mejorar La carta de vinos está en proceso de actualización, y no había algunas referencias. Sería una mejora poner una pegatina o símbolo para identificar a los agotados.

El plato

Ampliar

El rollo de bonito era de una terneza extrema, muy jugoso, y venía presentado con una salsa verde amariscada que le daba potencia y más sabor, y gambones partidos en trozos que reforzaban el conjunto. Una forma diferente de comer un producto típico del verano.

El lugar

Local dividido en dos partes, una barra y mesas altas donde tomar un vino o vermú, y un comedor no muy grande con mesas desnudas y servilleta de tela. Decoración marinera en tonos azules, con buena iluminación.

Temas

Restaurantes

Gijón