Alimentos ricos en vitamina D que ayudan a frenar la covid

Jessica M. Puga Gijón Lunes, 15 de febrero 2021, 11:04

La revista 'Angewandte Chemie' de la Sociedad Química Alemana publica el nuevo estudio de la Universidad de Bristol que expone cómo actúa la vitamina D para combatir la covid-19 y por qué tener el colesterol alto se considera un factor de riesgo. Según los expertos, la vitamina D actúa sobre las células y los tejidos involucrados en la progresión del virus.

Hay un listado de alimentos ricos en vitamina D que conviene tener a mano a la vista de los avances de las investigaciones médicas acerca de la utilidad de esta vitamina. Eso sí, no hay que anteponer una necesidad concreta y acuciante a una dieta saludable y, por ende, variada y compaginada con ejercicio físico. Esto no es cuestión de modificar la despensa para llenarla exclusivamente de hígado, pescados azules, lácteos y ternera, entre otros productos, sino tener en cuenta que las investigaciones acerca de los beneficios de la vitamina D para combatir el coronavirus siguen adelante y no está de más tenerla en cuenta a la hora de preparar la lista de la compra.