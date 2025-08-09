El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caldo Corto

Cardiidae

Eufrasio Sánchez

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El berberecho es un molusco bivalvo de la familia 'cardiidae' con una cobertura característica en forma de corazón. Vive enterrado en fondos arenosos y fangosos ... de la franja litoral. Soporta variaciones de salinidad moderada, siendo habitual encontrarlo en las desembocaduras de ríos y estuarios. El berberecho gallego es único por su delicada y característico sabor. No tiene rival. Un sabor otorgado por lo que las aguas gallegas le aportan, aguas consideradas como una de las mayores reservas de fitoplancton del planeta, alimento que les otorga una calidad y un sabor inconfundibles. Su nombre científico es 'Cerastoderma edule'. El berberecho presenta unas características morfológicas muy particulares, con una concha gruesa y abombada, de forma redonda y ligeramente ovalada. Su superficie externa presenta una serie de costillas radiales y en perpendicular unas líneas más finas, concéntricas e irregulares. Su coloración variará en función del sustrato en el que se desarrolle desde el blanco al amarillento, incluso marrón oscuro, el cual será más intenso en las líneas de crecimiento. Las valvas del berberecho se unen mediante la denominada charnela (articulación), formada por un prominente ligamento elástico. El berberecho habita entre las partículas del sedimento donde vive enterrado, por lo que se puede decir que es un animal infauna, aunque también podemos encontrarlo desplazándose a saltos sobre el mismo gracias a su potente pie que emplea como órgano excavador y locomotor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  5. 5 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  6. 6 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  7. 7 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  8. 8 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  9. 9 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  10. 10 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cardiidae