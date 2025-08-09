Comenta Compartir

El berberecho es un molusco bivalvo de la familia 'cardiidae' con una cobertura característica en forma de corazón. Vive enterrado en fondos arenosos y fangosos ... de la franja litoral. Soporta variaciones de salinidad moderada, siendo habitual encontrarlo en las desembocaduras de ríos y estuarios. El berberecho gallego es único por su delicada y característico sabor. No tiene rival. Un sabor otorgado por lo que las aguas gallegas le aportan, aguas consideradas como una de las mayores reservas de fitoplancton del planeta, alimento que les otorga una calidad y un sabor inconfundibles. Su nombre científico es 'Cerastoderma edule'. El berberecho presenta unas características morfológicas muy particulares, con una concha gruesa y abombada, de forma redonda y ligeramente ovalada. Su superficie externa presenta una serie de costillas radiales y en perpendicular unas líneas más finas, concéntricas e irregulares. Su coloración variará en función del sustrato en el que se desarrolle desde el blanco al amarillento, incluso marrón oscuro, el cual será más intenso en las líneas de crecimiento. Las valvas del berberecho se unen mediante la denominada charnela (articulación), formada por un prominente ligamento elástico. El berberecho habita entre las partículas del sedimento donde vive enterrado, por lo que se puede decir que es un animal infauna, aunque también podemos encontrarlo desplazándose a saltos sobre el mismo gracias a su potente pie que emplea como órgano excavador y locomotor.

Capta el agua a través de su sifón inhalante y lo transporta a las branquias donde es filtrada, las partículas alimenticias quedarán retenidas y serán seleccionadas por los palpos labiales. Las partículas no seleccionadas son expulsadas al exterior a través del sifón exhalante en forma de pseudoheces. El berberecho es una especie dioica, con sexos separados. La fecundación es externa y se produce una vez realizada la expulsión de gametos masculinos y femeninos al medio a través del sifón exhalante.

