Porcina divinidad

Comenta Compartir

Las criaturas errantes y fronterizas, aquellas que no se permiten anclar ni acá ni allá, de vocación anfibia, híbridas, movedizas, marginales a base de ambigüedad ... y originalidad son las que más me atraen. De trayectoria imprevisible, no encajan, en el casillero simplón de las definiciones cortas y acostumbran a actuar cuando su naturaleza es imaginativa, de manera solitaria y obstinada. Puede que pertenezcan a la variopinta banda de lo que, en su ensayo el 'Idiota Gastronómico', Iñaki Martínez de Albéniz denomina foodgitivos para referirse a quienes huyen de la cuota del tedio de sus respectivas disciplinas alimentarias y acaban reuniéndose al calor de los fogones. En el caso que nos ocupa, tal vez esa fuga haya intentado compensar el lado más ascético de los sectores y afectos a la tradición. Para demostrarlo hay que alargar la existencia terrenal de seres sacrificados, consiguiendo que su esencia vital se transforme en alimento físico y espiritual, para que la resurrección de la carne devenga en hez que abona la tierra y en inspiración divina que alimenta almas mortales.

De entre de las bestias que fatigan el mundo, solo una de ellas, que sepamos, reúne en sí misma la composición física y química completa del universo conocido: el gochu asturcelta. Al menos así lo vemos los que creemos en la resurrección de la carne y en la vida más allá de la muerte. Acostumbrados a su búsqueda incesante, portentoso en estadios superiores de vida que perpetúan las entrañas de este tipo de animales, acabamos encontrándonos con la extraña perfección de nuestro gochu asturcelta. Los viejos rituales, los antiguos sacerdotes de la carne muerta con su sabiduría fosilizada por manuales imperturbables y jerarquías insoslayables, devenían y opacaban la luminosa divinidad, del cerdo ideal. Fue el propio Einstein el que nos convenció de que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y el que nos devolvió la fe en la verdad herética, basándose en este manual de teología porcina, que toma cuerpo en la misteriosa sustancia divina de una criatura cuasi perfecta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión