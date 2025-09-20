El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Porcina divinidad

Eufrasio Sánchez

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Las criaturas errantes y fronterizas, aquellas que no se permiten anclar ni acá ni allá, de vocación anfibia, híbridas, movedizas, marginales a base de ambigüedad ... y originalidad son las que más me atraen. De trayectoria imprevisible, no encajan, en el casillero simplón de las definiciones cortas y acostumbran a actuar cuando su naturaleza es imaginativa, de manera solitaria y obstinada. Puede que pertenezcan a la variopinta banda de lo que, en su ensayo el 'Idiota Gastronómico', Iñaki Martínez de Albéniz denomina foodgitivos para referirse a quienes huyen de la cuota del tedio de sus respectivas disciplinas alimentarias y acaban reuniéndose al calor de los fogones. En el caso que nos ocupa, tal vez esa fuga haya intentado compensar el lado más ascético de los sectores y afectos a la tradición. Para demostrarlo hay que alargar la existencia terrenal de seres sacrificados, consiguiendo que su esencia vital se transforme en alimento físico y espiritual, para que la resurrección de la carne devenga en hez que abona la tierra y en inspiración divina que alimenta almas mortales.

