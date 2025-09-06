El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Caldo corto

Psiquismo gastronómico

Eufrasio Sánchez

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

La vista es importante para el deleite gastronómico. Los platos deben servirse con gusto y armonía, y no es algo baladí la buena presentación de ... los mismos. Un buen cocinero lo hará con cierto sentido artistico, de forma que produzcan una agradable impresión en la fuente, antes de ser servidos. Sin embargo, aquí es preciso decir una cosa muy importante y que debe tenerse en cuenta: nunca se adornarán los platos con algo que no sea comestible. Todo lo que se sirve en el plato debe poder comerse. Quiero decir con ello que deberá evitarse el uso de adornos artificiales o indigeribles, pues su presencia es ilógica y destruye el psiquismo gastronómico. Insisto, todo lo que no sea comestible debe ser eliminado del plato. Aún está en mi imaginario, y no hace tanto tiempo de ello, cuando en una boda o banquete nos servían como guarnición un puré de inquietante color azul o rosa teñido con anilina o estearina, y que como compuestos químicos que eran, no se lo comía nadie, dada la artificialidad que expelían.

