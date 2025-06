Ferrán Adriá, en Avilés: «Hay que enseñar a los niños en las escuelas que es importantísimo comer pescado»

Cristina Del Río Avilés Martes, 10 de junio 2025, 12:42 Comenta Compartir

Ferrán Adriá, de la mano de Caixabank, ha abogado este martes en Avilés por la educación para concienciar sobre la importancia de llevar una dieta saludable que incorpore pescado ya desde la infancia. De hecho, es a la divulgación a lo que él se dedica desde que cerró su restaurante El Bulli, tras haberlo llevado a lo más alto de la gastronomía mundial. El renombrado cocinero ha asegurado que «es importante la educación en las escuelas y enseñar a los niños que es importantísimo el consumo de pescado» y, por su parte, cree que la alta cocina puede realizar «un trabajo conjunto» con el sector pesquero y «servirle de altavoz».

Y de eso ha ido la visita del chef a las instalaciones de la lonja, de la que le ha sorprendido conocer su potencial. «Esta lonja es una maravilla. Ya me han dicho que es una de las más importantes de España», ha manifestado. No es un mundo desconocido para él porque en Rosas, «donde también tenemos un puerto pesquero, yo aprendí mucho yendo a comprar a la lonja. Y los pescadores me enseñaron mucho y la gente que ahumaba el pescado. Es uno de los hechos diferenciales que tiene España a nivel de producto, los productos del mar».

Por eso, ha insistido, es necesario «divulgar, hacer campañas con el mundo de la pesca y decirle a la gente que la dieta mediterránea, que el pescado es fundamental».

El cocinero ha explicado también a los asistentes al desayuno organizado en Nueva Rula de Avilés como, sin ser un cocinero vocacional, pudo llevar a El Bulli a lo más alto. Y si bien ha pasado por alto sus cualidades y capacitación como cocinero, sí ha expuesto el componente de suerte que ha tenido su vida. «Yo llegué a El Bulli, que ya tenía dos estrellas Michelin, en 1994 y me propusieron ser jefe de cocina. ¿Por qué? ¿Porque era un genio? No. Porque no había otro. Estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado», ha destacado. Previamente se había formado en diferentes restaurantes porque había dejado los estudios para disfrutar de Ibiza con 18 años.

Esta charla se enmarca en el acuerdo de colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation, que desde 2015 trabajan conjuntamente para desarrollar proyectos conjuntos con un eje principal: la innovación. El director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, ha señalado que «celebrar un encuentro de esta magnitud en Avilés, pone de manifiesto nuestra apuesta por este territorio y nuestro compromiso con el sector». Badiola ha añadido que «este tipo de encuentro es la herramienta clave que necesitan muchos de nuestros empresarios para poder seguir siendo competitivos y atractivos en un entorno en el que la innovación y creatividad puede marcar la diferencia».

El gerente de Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, ha recordado que «este evento se produce poco más de dos semanas después de la visita a la lonja avilesina del cocinero asturiano José Andrés, que ejerció como guía de excepción un grupo de clientes de la empresa estadounidense de servicios financieros Capital One».