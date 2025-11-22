Asturias aguarda una lluvia de estrellas Málaga acoge el martes la presentación de la guía Michelin 2026. La región llega con un restaurante con tres 'macarons', diez negocios con uno y varios firmes candidatos

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La 'Guía Michelin de España 2026' se presentará en Málaga el próximo martes, 25 de noviembre. A la cita en el Palacio de Ferias y Congresos llega Asturias más fuerte que nunca, con once restaurantes brillando en el apartado de estrellas y una treintena de establecimientos destacando en otras categorías de la publicación y varios firmes candidatos a aumentar la lista.

Lidera la representación regional el restaurante Casa Marcial (La Salgar, Parres), el cual hace un año consiguió la tercera estrella logrando un hito que hoy solo tienen 16 restaurantes en toda España. Junto a él están los establecimientos que brillan en el firmamento con un 'macaron', que son: Ferpel (Ortiguera, Coaña), Real Balneario (Salinas, Castrillón), Casa Gerardo (Prendes, Carreño), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), NM (Oviedo), Monte (San Feliz, Lena), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), El Retiro (Pancar, Llanes) y Ayalga (Ribadesella).

Asturias también tiene representación en el distintivo Bib Gourmand, que reconoce a los restaurantes con una excelente relación calidad-precio. Lo tienen El Molín de Mingo (Peruyes, Cangas de Onís), Farragua y El Recetario, ambos en Gijón. El resto hasta llegar a 40 establecimientos referenciados son lugares que han llamado la atención a los inspectores de la guía por uno o varios motivos.

Novedades constantes

La guía publica todos los meses nuevos establecimientos a los que quiere seguir de cerca. Este año ha sido especialmente fructífero para la región con cuatro negocios reseñados. Han puesto el foco en Arraigo (Posada de Llanera), Pedro Martino (Caces, Oviedo), Le Bistró (Llanes) y Fumu (Gijón).

La actual representación asturiana se completa con: Mesón El Centro, La Huertona, Alenda, Narbasu, Gloria, El Pandora, Roble, Casa Fermín, Güeyu-Mar, Casa Chuchu, Casa Eutimio, Cabo Vidio, Casa Farpón Asador, Regueiro, El Bálamu, Yume, Abarike, Cocina Cabal, El Cenador del Azul, El Pescador y Ca'Suso.

Habrá un gran cambio en la próxima guía Michelin que atañe a las estrellas verdes, el distintivo creado en 2020 para aplaudir la apuesta por la sostenibilidad y el territorio en los restaurantes. Por el momento han dejado de ser un criterio de búsqueda tanto en la web como en la app de Michelin, si bien los responsables de la publicación explican que no han desaparecido, sino que ha cambiado su forma de representación.

Otro tres estrellas asturiano

El hito conseguido hace un año por la familia Manzano podría replicarlo este año otro asturiano, el sumiller sotrondino Marcos Granda, que además juega en casa. Su nombre asociado al restaurante marbellí Skina suena con fuerza para consagrarse en el particular universo de la prestigiosa guía francesa. Mano a mano con él está el chef toledano Mario Cachinero, quien en 2021 fue elegido por la guía Michelin como Mejor Cocinero Joven.

Lo que es seguro es que el equipo de Skina se encargará de elaborar la cena especial que sigue a la gala –que oficiará el presentador Jesús Vázquez– junto a otros ocho cocineros de la provincia, incluido Manuel de Bedoya, del restaurante Nintai, también del asturiano Marcos Granda.