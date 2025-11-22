El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El pollo relleno de los hermanos Manzano vuelve a casa por Navidad

La web de la familia ya ofrece el plato típico de las fiestas, de edición limitada, que llega listo para terminar en casa

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Por eso, la familia Manzano ya está elaborando uno de sus clásicos para las fiestas: el pollo relleno. Se trata de un plato que sirven a domicilio, pensado para compartir entre cuatro y seis personas que llega a casa listo para finalizar y emplatar.

En detalle, se trata de un pollo campero deshuesado y asado a baja temperatura, relleno con una exquisita mezcla de panceta, repollo, lombarda, ciruelas pasas, orejones de albaricoque, trompetas de la muerte, castañas y manzana. Como guarnición, incluye un puré de patata cremoso, elaborado con mantequilla asturiana, que complementa perfectamente la receta.

El plato ya está disponible para poder disfrutarlo en cualquier momento y se envía a conveniencia del cliente por transporte refrigerado previa reserva en www.hermanosmanzano.com. El producto cuenta con una caducidad de, al menos, diez días desde la fecha de envío y se recomienda refrigerarlo nada más recibirlo. Tiene un precio de 92 euros. Y cada unidad se presenta en una caja de madera, por lo que también funciona como regalo.

La preparación es sencilla y en unos 50 minutos, mientras se disfrutan los aperitivos, el pollo estará listo. Eso sí, se trata de una edición limitada. Además, quienes busquen una experiencia completa con la cocina de Esther, Nacho, Sandra y Chus Manzano también puede encontrar una selección de aperitivos y otros platos perfectos para acompañar el menú festivo.

