Rubén y Lara García muestran su premio, junto a Luis Manuel Taboada. ARNALDO GARCÍA

Premios Agroalimentarios: Migaya, una apuesta dulce e innovadora

La firma reinterpreta la repostería clásica, convirtiendo rocas y galletas en santo y seña de una marca que sigue ideando nuevos sabores

A. S. González

A. S. González

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00

Migaya llegó hace un lustro a la escena gastronómica asturiana como un golpe de aire fresco. Rubén y Lara, ambos García y recién casados, estrenaron matrimonio de una forma poco habitual: creando una marca llamada a interpretar la repostería asturiana de una forma innovadora. El destino lo quería así.

Prueba de ello, es que el día que fueron a recoger las 'chaponas' que regalarían en su boda se enteraron de que la confitería Biarritz cerraba, que no habría relevo y que esas delicias que reproducían la monumental instalación gijonesa estaban abocadas a desaparecer. Decidieron tomar el relevo y, entonces, llegó la pandemia. El contratiempo no menguó el ansia por llevar el proyecto adelante, aún cuando Lara trabajaba como enfermera con jornadas intensas. Su único vínculo con las dulcerías era el placer de disfrutarlas. Recuperada la normalidad, el proyectó echó alas y desde entonces no ha parado de crecer. A su lado, en la sombra, estaba el premiadísimo pastelero Alejandro Montes, que durante una década fue referencia en Madrid con el popular Mamá Framboise, que precisamente echó la persiana durante la pandemia.

Primero como amigo y más tarde como asesor profesional, su capacidad creativa y, por supuesto técnica, se plasma en las distintas creaciones, divididas a día de hoy en dos líneas: Migaya Origen, que agrupa a las galletas, chaponas y chapinas, del chocolate al Gamoneu; y Migaya Selección, donde las rocas son protagonistas.

Las primeras fueron las de arroz con leche, una muestra de cómo innovar desde la tradición, presentando de una forma divertida y original un postre sencillo y humilde pero resultón que las abuelas preparaban, y preparan, con cariño. Con arroz inflado, chocolate blanco y un toque de limón y canela, Migaya convertía en bombón un clásico del recetario asturiano.

Después llegarían muchas más. Las hay de casadiella, de tarta de queso, de almendra, de café, de torrija, de pistacho, barquilleras y violeteras. Hay, incluso, rocas con guiños a otras regiones como las de corbatas de Unquera, las andalusíes o las de plátano y gofio. La previsión es seguir ideando nuevos sabores tomando como referencia postres típicos de otras comunidades autónomas.

La aventura de Rubén y Lara, la primera como marido y mujer, suma ahora nueve empleados.

Viento en popa a toda vela.

