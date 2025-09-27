Premios Agroalimentarios: La puesta en valor de la leche ecológica asturiana Frisona bio crece un 20% anualmente bajo la premisa de la responsabilidad con el medio y con las personas

A. S. González Oviedo Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Responsabilidad con el medio y con las personas, tradición y sostenibilidad. Bajo el paraguas de estos valores llegó hace cuatro años al mercado Frisona Bio. Sus impulsores, Toño García y Alberto Juesas, detectaron la ausencia en el mercado de una leche orgánica origen 100% Asturias.

Esa carencia escondía un problema mayor. Mucha de la leche que salía de las ganaderías ecológicas no se vendía como tal y de ahí derivaba uno de los problemas de la rentabilidad de ese tipo de explotaciones.

Así que se pusieron manos a la obra para aportar valor cubriendo, además, un hueco en el mercado. La comercialización no les intimidaba porque el sector no les era ajeno.

García, ahora en solitario al frente del proyecto, cultiva arándanos en ecológico y Juesas tiene una tienda en Oviedo en donde vende productos sostenibles. Lo de incorporarse al sector lácteo ya era harina de otro costal.

Aunaron esfuerzos, estudiaron el mercado, contactaron con Lactavisa, con Campoastur…y envidaron a la grande.

El momento no era, probablemente el más propicio. Guerra de Ucrania, piensos disparados, inflación galopante… Aún así salió bien. Comenzaron vendiendo entre 14.000 y 15.000 litros mensuales.

Desde entonces, la producción ha aumentado a una escala del 20 por ciento anual. Este año ya alcanzan los 26.000 litros al mes, 300.000 al año.

Poco a poco van sumando nuevos clientes y cada vez venden más en las tiendas en las que ya estén presentes.

¿En qué se distingue su leche de las demás? En primer lugar, en su procedencia: ganaderías ecológicas con entre 30 y 50 reses que pastan en libertad; solo la lluvia y las inclemencias meteorológicas les arrebatan ese placer. Las vacas encuentran sustento en los verdes y fértiles pastos de Asturias, con el matiz de que los suyos no pueden ser tratados con productos químicos. Si necesitan nutrientes extra, los obtienen de los piensos ecológicos.

En el vaso, el líquido es más denso, más intenso; en definitiva, «más auténtico». Frisona Bio resume en tres porqués la apuesta por su leche ecológica asturiana: «Porque somos lo que comemos y bebemos, porque vivimos en un lugar que tenemos que preservar para los que nos sucedan y porque ésta es la única forma de cuidarse y de cuidar».