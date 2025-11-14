El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rosalía trocea el bizcocho de aceite con la ayuda de David Broncano. RTVE

Así se prepara el bizcocho «de 14 kilates» de Rosalía con el que conquistó al público de 'La revuelta'

La artista comparte la receta del postre que llevó al programa de David Broncano

P. Álvarez

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

Además de ser una de las mejores cantantes de España, Rosalía ha demostrado que también puede presumir de sus dotes como repostera. La artista, que asegura que le «encanta» cocinar postres pese a no ser «una experta», deleitó al público de 'La revuelta' y al propio David Broncano con su bizcocho de aceite que ella misma bautiza como «bizcocho de 14 kilates». La receta del bizcocho de Rosalía, que tarda hora y media, «siempre sale bien», aunque la cantante de 'La Perla' explica que el proceso «con toda la humildad y el respeto del mundo hacia los cocineros, chefs y reposteros realmente pros».

Los ingredientes

  • 1 cup de aceite de oliva extra virgen

  • 3 huevos grandes

  • 1,25 cups de leche entera. Es preferible que sea fresca

  • 2 cucharadas de ralladura de naranja

  • 0,25 cups de jugo de naranja recién exprimido

  • 0,25 cups de Grand Marnier o Anís del Mono

  • 1,75 cups de azúcar granulado

  • 2 cups de harina de trigo

  • 1,5 cucharaditas de sal o al gusto

  • 0,5 cucharadita de polvos para hornear

  • 0,5 cucharadita de bicarbonato de sodio

  • Azúcar glas para espolvorear

La artista mide sus ingredientes en 'cups', que podría traducirse como tazas o cucharas medidoras. Rosalía detalla los pasos a seguir para que el bizcocho quede perfecto:

  • 1. Precalienta el horno a 165 °C. Forra la base de un molde desmontable con papel pergamino y reserva.

  • 2. En un bol grande emulsiona el aceite de oliva con los huevos hasta que estén bien integrados

  • 3. Agrega la leche, la ralladura, el zumo de naranja y el Grand Marnier o Anís del Mono. Mezcla bien.

  • 4. Incorpora el azúcar y bate hasta que se integre.

  • 5. Añade la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato mezclando solo hasta que quede homogéneo

  • 6. Vierte la masa en el molde preparado y hornea durante unos 70 y 75 minutos.

  • IMPORTANTE: Cuando se dore por arriba sácalo, cubre con papel de plata y vuelve a ponerlo en el horno. Cuando esté hecho el pastel tendrá una forma abovedada y al pinchar el centro con un palillo, este debe salir con pocas migas húmedas o ninguna.

  • 7. Deja el pastel en el molde durante 1 hora sobre una rejilla y espera a que se enfríe antes de desmoldarlo.

  • 8. Espolvorea como si no hubiera mañana con azúcar glas

Rosalía, que ha compartido la receta en Substack, recomienda comer el bizcocho de 14 kilates acompañado de un vasito de leche o con una bola de helado.

