Ideas para disfrutar del Día Mundial de la Tarta de Queso en Asturias Hay platos que no entienden de estaciones, modas ni edades, y este es sin duda uno de ellos

La tarta de queso es uno de los platos que no entiende de estaciones, modas ni edades. Siempre apetece. Con su textura cremosa, su sabor suave y esa capacidad única para coronar cualquier comida comida, no es de extrañar que tenga su propio día. El 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Tarta de Queso y no hay mejor lugar para rendirle homenaje que Asturias, donde este clásico se reinterpreta con identidad propia en manos de cada cocinero o artesano siguiendo su estilo.

Desde propuestas con quesos autóctonos hasta versiones suaves, horneadas o en formato helado, aquí van restaurantes y una heladería donde disfrutar este postre de culto como se merece:

Di-Ferente

C/ Menéndez Pelayo, 11. El Entrego. En el corazón de Asturias, Diego Fraile elabora una cocina honesta, basada en el producto, la temporalidad y el sabor real. Su propuesta dulce no se queda atrás: su tarta de queso horneada tiene un interior fluido, de esos que conquistan desde la primera cucharada. Cremosa, elegante y con alma de postre top.

Quince Nudos

C/ Avelina Cerra, 6. Ribadesella. Bruno Lombán rinde homenaje al territorio con su versión de tarta de queso Casín al horno, una variedad asturiana con Denominación de Origen Protegida y que se elabora de forma artesanal con leche entera y cruda de vaca. El resultado es un postre equilibrado, con carácter y textura sedosa, perfecto para cerrar una comida con raíces y estilo propio. Un broche a la altura de sus arroces.

El Palace

Plaza del Marqués, 3. Gijón. Ubicado en el icónico barrio de Cimavilla, ha convertido su cocina 100% libre de gluten en un referente. Aquí, todo es apto para celíacos, incluida su tarta de queso horneada, que conserva toda la intensidad y la cremosidad del postre clásico.

Cremela

¿Y si la tarta de queso viniera en cucurucho o tarrina? Las heladerías Cremela cuentan con un helado de tarta de queso con frutos rojos. Cremoso, suave, con ese punto ácido y dulce que enamora. Una forma original, divertida y deliciosa de celebrar este día tan goloso.

Helado de tarta de queso con frutos rojos de Cremela

