Están en Roces, que no es Corrida, ni Adeflor, ni Begoña. Pero así lo han querido: «Aunque me crié en Nava, aquí pasé mis primeros días; reivindico el barrio, la tienda vecinal, aunque nos lleguen clientes y peticiones del centro y de cada vez más lejos. Además, aquí vivió mi abuela Pilar, un referente esencial para mí, cuyo apellido Limonge incluye al esencial limón», explica Blanca. Esta decoradora de interiores pasó a la repostería por la crisis del ladrillo, nueva profesión que estudió y practicó unos cuantos años. Mereció la pena. Asturias, cafetera, chocolatera, productora de avellanas y nueces, de manzanas, peras y piescos, de fresas, de azúcar remolachera, de grandes estrellas propias –suspiros, marañuelas, carajitos, teresitas, leche frita, casadielles, frixuelos, moscovitas, negritos, carbayones, bollos avilesinos, tarta gijonesa, y tantos otros, anónimos o firmados– no pierde su arraigada y delicada pasión llambiona. ¡Qué meriendas nos daban de pan y chocolate Plin, Sueve, Cao Pinín, La Herminia o La Primitiva Indiana! ¡Y densos chocolates con churros! ¡Y el mejor arroz con leche del mundo!

Limonge Confitería Dirección: Avenida Salvador Allende, 27. Gijón

Teléfono: 646 08 27 91.

Propietarios y reposteros: Blanca Menéndez Bandón y David García Piñera.

Blanca y David interpretan piezas clásicas, del milhojas al almendrado, del roscón de reyes a la pegarata, de la bollería cosmopolita –medias lunas, mujís, rollos de canela, magdalenas y muffins, también cruffins– a las composiciones propias: pastel Asturias, mus de queso de cabra con higos, pralinés de almendra y chocolate, avellanas bañadas, pastas en permanente cambio para mojar de expresso o tchai. La sala de Limonge nos rodea de vivísimos colores, suaves aromas, formas y disposiciones mandálicas, presentaciones casi hipnóticas. Una retahíla de previos antes que las suavidades e intensidades de los bocados liberen dopamina y el placer fluya en oleadas.

Ampliar Pastel Limonge Pasta sable de mantequilla: 250 gr de harina, 125 gr de mantequilla fría, 90 gr de azúcar glas, 1 huevo, pizca de sal. 1. Mezclamos harina, sal y azúcar. 2. Añadimos la mantequilla en cubos y desmenuzamos con los dedos hasta arenar. 3. Incorporamos el huevo y unimos sin amasar. 4. Refrigeramos 30 m. 5. Forramos el molde y horneamos (15 m a 180º) con peso encima. Cremoso de limón: 100 ml de zumo de limón, 120 gr de azúcar, 2 huevos, 1 yema, 100 gr de mantequilla. 1. Mezclamos el zumo con el azúcar, huevos y yema. 2. Cocinamos removiendo y que espese. 3. Retiramos, añadimos mantequilla en cubos y emulsionamos. Bizcocho: 2 huevos, 60 g de azúcar, 50 g de harina, 10 g de mantequilla, 1 ralladura de limón, 1 cdita de jengibre rallado. 1. Batimos huevos y azúcar hasta espumar. 2. Añadimos ralladura de jengibre. 3. Incorporamos harina tamizada, luego mantequilla. 4, Horneamos diez minutos a 180º. 5. Ya frío cortamos círculos de tres cm de diámetro. Merengue italiano: 100 g de claras. 200 g de azúcar. 60 ml de agua. 1. Hervimos azúcar y agua. 2. Montamos las claras cuando el almíbar llegue a 110º. 3. Vertemos el almíbar en hilo sobre las claras. 4. Batimos hasta que enfríe y esté firme. Mousse de limón: 100 g de cremoso de limón, 100 ml de nata 35% MG, 1 g de gelatina. 1. Hidratamos la gelatina para disolverla en el cremoso tibio. 2. Semimontamos la nata. 3. Mezclamos el cremoso con la nata de la espátula. 4. Vertemos en moldes hasta que cuaje. Montaje: rellenamos con el cremoso la tartaleta. Los discos de bizcocho remojados en zumo de limón van en el centro, y encima la mousse. Decoramos con el merengue y flambeamos.

A las cinco de la mañana comienzan cada día sus amasados y horneados; a las ocho y media ya están preparados y bien armados para alegrarnos y fortalecernos la jornada.