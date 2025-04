Luis Antonio Alías Gijón Viernes, 18 de abril 2025, 09:59 | Actualizado 10:11h. Comenta Compartir

Y el campeón es... ¡Casa Repinaldo! –dijo la presentadora produciendo la típica y lógica alegría en Ángel, Felisa, acompañantes y público–. Ocurrió hace diez días, y no nos extrañó. Hay unos cuantos excepcionales artesanos del cachopo a lo largo de la geografía asturiana, lo sabe Vd. y lo sé yo que, años juez del tema, los probé en Lastres y Puerto de Vega, en Somiedo y Cangas de Onís, largas peregrinaciones llenas de clasicismo e innovación, de fritura crujiente o tierno horneado o plancha fogosa. No nos extrañó porque Repinaldo es un seguro y firme refugio de la tradición pesquera candasina y de la ganadera carreñense. Su caldereta, matrimonio feliz de huerta con andaricas, bugres y almejas, navega de buque insignia en su carta, ahora acompañado por, título con el que avisa y cumple, el 'cachopo PCH', siglas de patrimonio culinario de la humanidad. Y sobre todo de Asturias, que 'to ye d'aquí': Ternera asturiana, jamón de Tineo, queso de Los Oscos y nueces de nozala llariega. Así, el más demandado protagonista gastronómico del Principado, neonato hará cincuenta años, va pasando ad populum a celta y milenario. Y en este caso, a crujiente vicio en pareja. O en solitario.

Casa Repinaldo, Candás Dirección: Calle Doctor Braulio Busto, 21.

Teléfono: 985 88 43 30.

Propietario: Ángel Manuel Martínez Suárez «Repinaldo».

Cocina: María Felisa Espinosa Vicente. Sala: José Vidal 'El Chino'.

Descendiente del valle de Carreño, con pomarada llena de manzanas llamadas repinaldo, 'voilá' el sobrenombre, el padre de Ángel abrió tienda de comestibles en La Calzada, origen del chigre Tírate al matu. Y en 2013 volvió a la capital de su origen, y abrió –siempre acompañado por Felisa, su compañera y factotum culinario, hecha a sí misma en La Parra, El Llagarón o el Matu nombrado–, un chigre en pleno corazón candasín con terraza bajo toldo, sala de barra y tapeo, y comedor fondero tamizado por una colorista vidriera de olas, gaviotas y faro.

Sí. La caldereta (ojo, candasina, no la calderada de Luanco, a cada vecino sus virtudes) y el cachopo patromonial coronan, la corte es larga: sardinas, bo nito, oricios, pescados del día, pote, fabada, estes verdines 'xunto al mar', arrocinos secos y caldosos de mar y tierra, en fin, todo lo necesario para salir entonando felicísimos 'Asturias patria querida'. O mejor aún, dadas las fechas y el lugar, 'Cristo marinero'.

Ampliar Verdines xunto'l mar de Casa Repinaldo de Candás. Verdines xunto'l mar Ingredientes 250 g de verdinas. 1/2 pimento rojo. 1/2 pimiento verde, 1 cebolla. 1 diente de ajo. 150 g de camarones. 4 langostinos pelados por ración. 4 almejas finas por ración. 1 chorro de brandy. 1 ramina de perejil. AOVE. Elaboración 1. Picamos pimientos y cebolla muy fino. Rehogamos un poco y añadimos los camarones. 2. Sofreímos en aceite de oliva hasta que todo quede tierno. 3. Lo trituramos hasta obtener una crema de camarón con color rojo y sabor a mar. 4. Para entonces ya estarán las verdinas remojadas de la noche anterior o, si no, asustémoslas en agua fría hasta darles un hervor, y luego, de nuevo en agua fría, llevamos al hervor definitivo. 5. Es el momento de dejarlas al menos hora y media cociendo muy suavemente. 6. No olvidemos de echar pocos de agua cuando baje el nivel, pues absorben mucho. 7. Ya en su punto las verdinas y la crema de camarones, otra cazuela adecuada servirá para rehogar el ajo picadín y los langostinos pelados. 8. Agregamos también la crema de camarones, un chorrín de brandy, el perejil picado, las verdinas y las almejas. 9. Movemos bien la cazuela por las asas, dejamos unos hervores, y cuando abran las almejas, retiramos. 10. Un pequeño reposo, y a servir.