Restaurante Casa Telva

Luis Antonio Alías Siero Sábado, 3 de mayo 2025, 02:00

Hace veinticinco años comí por primera vez aquí, caserón florido de Telva Palacio, abuela de Juan Luis, además de bar y confitería. Primero me senté en su porche y terraza. Comenzaba mayo, piaban los pájaros, florecían los guindos y el siglo XXI se anunciaba calmo y pródigo. Interiormente, el esplendor rural pasaba a refinamiento urbano: salas con aparadores chinos, armarios lemosines, espejos barrocos, objetos antiguos y cuadros de Isabel Coya. Tras mirar y admirar, me senté y paseé gastronómicamente por la carta, poniendo inicio a una comida que, plato a plato, me reveló que estaba en uno de nuestros restaurantes imprescindibles.

Casa Telva, en Valdesoto (Siero) Dirección: Carretera General Leceñes, 4, Valdesoto (Siero).

Teléfono: 985 73 58 81

Propietarios: Yvonne Corral Valbuena y Juan Luis López Coya.

Cocina y sala: Sara, Juan, Nicolás e Isabel López Corral.

Web: casatelva.com

Todo parte de Yvonne y Juan Luis, los fundadores. Ella de Pendones crecida belga por mor de la emigración; su madre, cocinera de palacio y aristócratas, ejerció de guisandera a veces y la mayoría de cuisinière haute classe. Él, de Oviedo, graduado docial de profesión, criado con Telva, graduado social de profesión y ayudante de panadero, pastelero y camarero, al mestarse río caudaloso y río caudaloso, inauguraron La Fragata de Gijón, llevaron un hotel en Caso y un club en Llanera, y deseosos de familia grande, unida y colaborativa, restauraron Casa Telva y decidieron vivir y trabajar aquí. Qué mejor elección cuando además la vida les otorgó cinco magníficos hijos voluntariamente formados y comprometidos con la profesión familiar.

Sara, la mayor, guisandera del Club igual que Yvonne, reparte tiempo entre sus obligaciones de chef primogénita y profesora del IES Valle del Nalón. Sus hermanos Juan, Nicolás e Isabel acogen, sirven y aconsejan. Y aún falta Félix, chef segundogénito, muñidor de guisos aderezados por toques de Yvonne, Sara y propios. Y custodio de unos callos que siguen generando pasiones desde el año inaugural, 1992, tan lejano, festivo y despreocupado. Callos, sí, y también cebollas rellenas, arroz con pitu caleya o setas del bosque, fabada y pote, estofado y solomillo a la ternera negra o al café de París, jabalí guisado con salsa de arándanos. Cualquier elección nos convencerá que por cosas así –esta casa, estos guisos, esta familia– un día normal pueda ascender a excepcional.

Ampliar Tortilla de fabes del restaurante Casa Telva, en Valdesoto. Mario Rojas Receta de tortilla de fabes Ingredientes: Una ración de fabada reposada, seis huevos de pita correndera, dos dientes de ajo picadín, un ramillete de perejil, 25 gramos de mantequilla y tres flores de capuchinas. Elaboración: 1. En una sartén caliente ponemos una nuez de mantequilla. 2. En cuanto se deshaga a fuego medio o bajo, impidiendo que queme, sofreímos el ajo. 3. Cuando sus pedacinos doren, echamos la mitad del perejil. 4. Y, por último, dos de las tres capuchinas picadinas. 5. Retiramos y reservamos. 6. En la misma sartén salteamos les fabes (sobrantes de una fabada previa). 7. Seguidamente, incorporamos el sofrito con los huevos batidos y mezclados. 8. Removemos y dejamos cocinar tres minutos a fuego medio. 9. Cuando despegue la tortilla de la sartén al bailarla, le damos la vuelta. 10. Repetimos la operación. 11. Apagamos el fuego, tapamos y servimos a los dos minutos. 12. La decoramos con perejil espolvoreado y la tercera flor capuchina.