David Fenández-Prada Sábado, 11 de octubre 2025, 10:41

Es una alegría encontrar en la tradicional cuenca del Nalón, y en concreto en el feudo de las cebollas rellenas, una apuesta por una cocina actual, con elaboraciones y presentaciones cuidadas. Esta semana acaba de cumplir dos años el proyecto liderado por Diego Fraile, que además asesora gastronómicamente el Noho Beach en Ibiza. Tiene mundo y prudencia, y ha querido ser profeta en la tierra. Y poco a poco el pueblo lo va entendiendo. Queda camino y su cocina podría ser más atrevida, pero el entorno condiciona. Los precios son muy apañados, con platos atractivos como el repollo con manitas y curri blanco o el bogavante al estilo Ibiza, que aunque está en carta no siempre lo tiene, quizás debería ser una sugerencia del día.

Restaurante Di-ferente Dirección Menéndez y Pelayo, 13. El Entrego.

Contacto 984 28 47 85. Insta: @diferente_df

Precio sin bebida: 30 euros

Descanso jueves y noches de domingo a miércoles

En nuestra visita comimos unos puerros asados con salsa mornay y guanciale que estaban buenos, un guiso de setas con papada y huevo poche, que venía coronado por unas bolitas crujientes de clara de huevo y que era sabroso, y uno de los imprescindibles de la casa desde que abrió, el donut de carrilleras, una propuesta divertida, con un relleno bien guisado, pero en el que quizás domina demasiado la masa, la parte dulce del donut, habría que ajustar proporciones. De postre una tarta arabe de pistacho correcta. Había también milhojas caramelizada con crema pastelera tostada, tarta de queso y torrija con sopa de lotus.

Es una cocina agradable, económica y diferente a la oferta del entorno. Diego tiene humildad y busca mejorar, siendo consciente también del mercado en el que se mueve. Tiene muy buena pinta su menú semanal por 17 euros, estilo degustación, que incluía esa semana crema de puerros y crujiente de jamón, palomita de gamba y ensaladilla, torrezno con patata revolcona, lenguado con boletus y postre. Difícil dar más por menos, es un menú que lleva muchas elaboraciones y mucho esfuerzo. El trato es muy agradable. La carta de vinos está en proceso de cambio, con cositas interesantes y buena cristalería. Consigue 12 puntos, una Y de Yantar.

A destacar Lo mejor La relación calidad precio. Es una cocina con intención, que cuida el bolsillo del cliente, y que pretende ofrecer una cocina diferente en la cuenca del Nalón. A mejorar Tiene vinos originales para la zona, incluso de fuera de España, pero necesitan formarse para defenderlos si quieren seguir evolucionando.

El plato

Plato sabroso en el que el guanciale refuerza sabor, aporta sedosidad y es el truco del plato, junto con una salsa mornay, a base de bechamel enriquecida con queso, escuela francesa que no debemos olvidar. Buena presentación y sabor.

El lugar

Espacio moderno, con mesa descubierta y mantel individual. Detalles cuidados y copas Riedel. Cocina a la vista. Comedor dividido en dos espacios, uno con mesas altas delante para tomar algo o picotear, y otro posterior con mesas bajas.

