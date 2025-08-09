El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Toscanella burrata, con mermelada de tomate y pesto. E. C.
Luanco

Restaurante L'Italiano di María

L'Italiano di María supone aire fresco y buen ambiente en Luanco

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:26

La cocina italiana no vive su mejor momento en la región, con lo que es una alegría encontrar un lugar actual, fresco, pensado para el ... gran público y en el que encuentras algunos platos interesantes a precios amables, en un entorno agradable y con un servicio atento. La carta es amplia, con varios 'antipasti', como el carpaccio, la berenjena al parmesano y varias ensaladas. Optamos por una de las burratas que había, la 'toscanella', que venía con una mermelada de tomate y pesto, que estaba aceptable. Y un huevo 'millesime' en honor a Andrea Tumbarello, conocido restaurador de Madrid con el que la propietaria trabaja los inviernos, que venía con trufa y crema de boletus, elegante. La trufa está presente en muchos platos, pero no resultó muy aromática. Por conocimientos, María podría haber creado un gastronómico, pero ha preferido algo más popular. Inteligente.

