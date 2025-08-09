David Fenández-Prada Sábado, 9 de agosto 2025, 14:26 Comenta Compartir

La cocina italiana no vive su mejor momento en la región, con lo que es una alegría encontrar un lugar actual, fresco, pensado para el ... gran público y en el que encuentras algunos platos interesantes a precios amables, en un entorno agradable y con un servicio atento. La carta es amplia, con varios 'antipasti', como el carpaccio, la berenjena al parmesano y varias ensaladas. Optamos por una de las burratas que había, la 'toscanella', que venía con una mermelada de tomate y pesto, que estaba aceptable. Y un huevo 'millesime' en honor a Andrea Tumbarello, conocido restaurador de Madrid con el que la propietaria trabaja los inviernos, que venía con trufa y crema de boletus, elegante. La trufa está presente en muchos platos, pero no resultó muy aromática. Por conocimientos, María podría haber creado un gastronómico, pero ha preferido algo más popular. Inteligente.

Restaurante L'Italiano di María Dirección Ortega y Gasset, 14. Luanco

Contacto 984 83 31 32.

Precio sin bebida: 25 euros

Descanso: miércoles La 'pinsa', una pizza de origen romano de masa ligera y crujiente estaba muy buena. Llevaba salchicha criolla, salami picante y alcaparras. Detrás, dos platos de pasta fresca, unos 'fagotti' impecables y unos tagliatelle un poco pasados. Vinos italianos, españoles y cinco champagnes. Por la dignidad de la propuesta y la buena puesta en escena consigue 12 puntos y una Y de Yantar. Eso sí, reserva con tiempo, que suele estar lleno. A destacar Lo mejor Es una comida para todos los públicos bien ejecutada, popular pero con dignidad. Tiene el mérito añadido de dar doscientos comensales en un servicio. A mejorar Sin duda, la cristelería. Es una pena tomar vinos italianos y españoles interesantes, que en algunos casos superan los 50 euros, en copas gruesas e inadecuadas. El plato Ampliar Estos 'fagotti formaggio e pere' estaban muy buenos, con la pasta 'al dente', un relleno de corte dulce con la pera como protagonista, pero bien integrado todo, con frutos secos y una fina crema de gorgonzola rebajada. El lugar Moderno y bien iluminado, cuenta con varios espacios, amplios y abiertos, y una terraza ideal para las noches de verano. La decoración es actual y acogedora. Mesas sin mantel y servilleta de papel. Trabaja con turnos, bien organizados.

