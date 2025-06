Restaurante NM de Nacho Manzano en Oviedo

E. C.

David Fenández-Prada Sábado, 7 de junio 2025

Restaurante NM Dirección Bulevar El Vasco, planta 2. Oviedo

Contacto 699 45 51 93. nmrestaurante.es

Precio sin bebida: 99 euros

Veces visitado: 2

Oviedo necesitaba un restaurante como NM, pero una gran mayoría todavía no lo ha descubierto. Hay que desterrar el concepto de que es una sucursal, porque aunque se percibe el sello 'manzano' su cocina tiene enjundia y personalidad, merece mucho la pena. Estar en un bulevar rodeado de franquicias igual no ayuda. Tras tocar el timbre y depositar los abrigos te pasan a una sala en la que el color blanco es el protagonista. El futuro ya está aquí, y mola. No hay nada igual en Asturias.

La sala destila amabilidad y ayuda a la experiencia, que comenzó con un consomé de cebolla, un buñuelo de mejillón y un crujiete de semillas, divertidos. Tras un calamar de textura muy blanda, comenzó el espectáculo, con una berenjena tatemada y mole de cacahuete, de textura perfecta y gran equilibrio, las láminas de frisona brutales, un mero a la brasa impecable, que venía con una espumsa de limón y hojas de la abundancia, un pato de calidad suprema cocinado con el punto perfecto y dos postres. Me impactó especialmente la coliflor, cítricos y caramelo, que se integraban sorprendentemente bien. Se merece cuatro Y + de Yantar, 17,5 puntos sobre 20. Un sitio que debéis descubrir ya.

A destacar Lo mejor La experiencia es diferente, muy personal, y viene acompañada por una cocina reconocible, elaborada y sabrosa de alto nivel, con mucho trabajo detrás. A mejorar La carta de vinos se queda corta para disfrutar plenamente de la experiencia. Catorce blancos, interesantes, más que los tintos, demasiado clásicos en su mayoría.

Ampliar El plato Hay varios platos excelentes, pero me quedo con las láminas de frisona ysuero de mantequilla. Cada bocado es una sinfonía de sabores. Frescura, diferentes texturas y untuosidad, además de una cuidada presentación.

El lugar

Se encuentra en un lateral del restaurante Nastura y hay que picar en el timbre. Dentro nos encontramos con un comedor muy moderno, de estilo escandinavo, con una barra donde ves desfilar a cocineros y camareros.