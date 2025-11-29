El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus
Níscalos en escabeche, burrata e higos caramelizados. E. C.
Mieres

Restaurante TC28

TC28 convive entre la modernidad y la tradición jugando y divirtiendo

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

Mario Argüelles se encuentra en un gran momento, maduro, pero con ganas de divertir. Sus socias, María y Silvia, logran un equilibrio fantástico en el equipo. TC28 juega a todo, tan pronto te prepara unos callos o un pote como triunfa con la minicocina más creativa. En la carta hay croquetas, ensaladilla y alcachofas, pero lo más sorprendente es esa cocina viajera, de contrastes, con las salsas arropando en su justa medida. Comimos unos níscalos con higos y burrata brutales, platazo, muy equilibrado y elegante. Detrás, un steak tartare muy bueno, con buena presencia de yema de huevo, carne cortada a cuchillo y perfecto de picante. Seguimos con una parpatana de atún correcta, con una salsa muy natural, y cerramos la parte salada con un cochinillo Pekin, espectacular combinación con verduritas y pequeños frixuelos.

Restaurante TC28, en Mieres

  • Dirección Teodoro Cuesta, 28. Mieres

  • Contacto 984 18 71 29. www.tc28.es

  • Precio sin bebida: 30 euros

  • Descanso lunes, martes y las noches de los domingos, miércoles y jueves.

De postre, un espumoso de arroz con leche con teja caramelizada y chocolate blanco, delicioso. Trato muy agradable y carta de vinos sin muchas complicaciones. Es un sitio muy recomendable para gente que quiera pasarselo bien con la gastronomía en un ambiente informal a un precio económico. Consigue 14,5 puntos, 2 Y + de Yantar.

A destacar

Lo mejor

La relación calidad precio, imbatible. La carta es atractiva, actual y con sentido, pero cuidando el bolsillo del cliente, lo que es de agradecer.

A mejorar

La decoración está a medio camino entre varios estilos, muy aséptica, falta un poco de calidez. Y las sillas no son las más cómodas del mundo.

El plato

Este lingote de cochinillo presentado de forma divertida está muy bueno. En vez de tortillas de maíz lleva minifrixuelos. El dulce se fusiona con el picante, la carne está sabrosa, el plato funciona de maravilla. Hay sabor e intención.

El lugar

Cuenta con barra con mesas altas a la entrada, una terraza y un comedor con nueve mesas. Mesas desnudas y buena servilleta de papel. La cocina tiene el pase en el pasillo de acceso, semivista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  3. 3 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  4. 4 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  5. 5 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  6. 6 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  7. 7

    Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»
  8. 8 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  9. 9 Variante K de la gripe: síntomas y precauciones «como en pandemia» para prevenir los efectos
  10. 10 Gijón ilumina su Navidad más brillante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Restaurante TC28

Restaurante TC28