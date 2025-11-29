David Fenández-Prada Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:17 Comenta Compartir

Mario Argüelles se encuentra en un gran momento, maduro, pero con ganas de divertir. Sus socias, María y Silvia, logran un equilibrio fantástico en el equipo. TC28 juega a todo, tan pronto te prepara unos callos o un pote como triunfa con la minicocina más creativa. En la carta hay croquetas, ensaladilla y alcachofas, pero lo más sorprendente es esa cocina viajera, de contrastes, con las salsas arropando en su justa medida. Comimos unos níscalos con higos y burrata brutales, platazo, muy equilibrado y elegante. Detrás, un steak tartare muy bueno, con buena presencia de yema de huevo, carne cortada a cuchillo y perfecto de picante. Seguimos con una parpatana de atún correcta, con una salsa muy natural, y cerramos la parte salada con un cochinillo Pekin, espectacular combinación con verduritas y pequeños frixuelos.

Restaurante TC28, en Mieres Dirección Teodoro Cuesta, 28. Mieres

Contacto 984 18 71 29. www.tc28.es

Precio sin bebida: 30 euros

Descanso lunes, martes y las noches de los domingos, miércoles y jueves.

De postre, un espumoso de arroz con leche con teja caramelizada y chocolate blanco, delicioso. Trato muy agradable y carta de vinos sin muchas complicaciones. Es un sitio muy recomendable para gente que quiera pasarselo bien con la gastronomía en un ambiente informal a un precio económico. Consigue 14,5 puntos, 2 Y + de Yantar.

A destacar Lo mejor La relación calidad precio, imbatible. La carta es atractiva, actual y con sentido, pero cuidando el bolsillo del cliente, lo que es de agradecer. A mejorar La decoración está a medio camino entre varios estilos, muy aséptica, falta un poco de calidez. Y las sillas no son las más cómodas del mundo.

El plato

Este lingote de cochinillo presentado de forma divertida está muy bueno. En vez de tortillas de maíz lleva minifrixuelos. El dulce se fusiona con el picante, la carne está sabrosa, el plato funciona de maravilla. Hay sabor e intención.

El lugar

Cuenta con barra con mesas altas a la entrada, una terraza y un comedor con nueve mesas. Mesas desnudas y buena servilleta de papel. La cocina tiene el pase en el pasillo de acceso, semivista.